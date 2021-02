慶祝20周年 「哈利波特」、「魔戒」主角終於同框

伊利亞伍德(左)與丹尼爾雷德克里夫分別是美國與英國的經典童星代表。(取材自EMPIRE)

先後在全球各地造成賣座狂潮的「哈利 波特」(Harry Potter)系列電影 與「魔戒三部曲」的首集(The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring),今年都要慶祝20周年,英國「帝國」雜誌特別安排兩片主角丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、伊利亞伍德(Elijah Wood)對談,丹尼爾坦言不太敢重溫在「哈利波特」影片的表現,覺得超尷尬。

丹尼爾從11歲開始扮演哈利,到最後一集剛好20出頭,等於和整個系列一起度過青春期,他認為已經很難把自己和哈利這個角色的關係徹底分開,回去再看小時候的演出更是尷尬,但他的青少年時代都在這些影片裡,一提到這一系列電影,萬般情緒浮現心頭。

有趣的是,丹尼爾和伊利亞都是童星出身,身材也都不高,皆有一對碧藍大眼,時常被影迷搞混。伊利亞坦言有回和另外一個人搭電梯,覺得對方似乎認出自己又不好意思表達,直到電梯門要打開,那人終於鼓起勇氣指著他問道:「哈利波特?」他只好回答:「不是喔。」丹尼爾連忙接口:「我也常碰到有人指著我說『魔戒』,我就回答,不對,我是另外那個。」

當年「魔戒首部曲」比「哈利波特」首集晚一個多月在美國 上映,伊利亞忙著跑宣傳,有一次和奧蘭多布魯(Orlando Bloom)、西恩賓(Sean Bean)要搭機從紐約飛回洛杉磯,突然在窗外看到飛機撞進世貿雙子塔,接著機長廣播因有嚴重事故,所有班機勒令趕快降落,他們因此滯留辛辛納提一周,親自經歷「911事件」讓他到現在都覺得很超現實。