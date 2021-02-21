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慶祝20周年 「哈利波特」、「魔戒」主角終於同框

記者蘇詠智／綜合報導
伊利亞伍德(左)與丹尼爾雷德克里夫分別是美國與英國的經典童星代表。（取材自EMPIRE）
伊利亞伍德(左)與丹尼爾雷德克里夫分別是美國與英國的經典童星代表。（取材自EMPIRE）

先後在全球各地造成賣座狂潮的「哈利波特」（Harry Potter）系列電影與「魔戒三部曲」的首集（The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring），今年都要慶祝20周年，英國「帝國」雜誌特別安排兩片主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、伊利亞伍德（Elijah Wood）對談，丹尼爾坦言不太敢重溫在「哈利波特」影片的表現，覺得超尷尬。

丹尼爾從11歲開始扮演哈利，到最後一集剛好20出頭，等於和整個系列一起度過青春期，他認為已經很難把自己和哈利這個角色的關係徹底分開，回去再看小時候的演出更是尷尬，但他的青少年時代都在這些影片裡，一提到這一系列電影，萬般情緒浮現心頭。

有趣的是，丹尼爾和伊利亞都是童星出身，身材也都不高，皆有一對碧藍大眼，時常被影迷搞混。伊利亞坦言有回和另外一個人搭電梯，覺得對方似乎認出自己又不好意思表達，直到電梯門要打開，那人終於鼓起勇氣指著他問道：「哈利波特？」他只好回答：「不是喔。」丹尼爾連忙接口：「我也常碰到有人指著我說『魔戒』，我就回答，不對，我是另外那個。」

當年「魔戒首部曲」比「哈利波特」首集晚一個多月在美國上映，伊利亞忙著跑宣傳，有一次和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、西恩賓（Sean Bean）要搭機從紐約飛回洛杉磯，突然在窗外看到飛機撞進世貿雙子塔，接著機長廣播因有嚴重事故，所有班機勒令趕快降落，他們因此滯留辛辛納提一周，親自經歷「911事件」讓他到現在都覺得很超現實。

丹尼爾雷德克里夫因扮演「哈利波特」而紅遍全球。（取材自IMDb）
丹尼爾雷德克里夫因扮演「哈利波特」而紅遍全球。（取材自IMDb）
伊利亞伍德在「魔戒三部曲」電影扮演主角。（取材自IMDb）
伊利亞伍德在「魔戒三部曲」電影扮演主角。（取材自IMDb）

哈利 電影 美國

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