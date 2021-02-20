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金卡戴珊對肯爺提離婚 撐不過7年之癢

娛樂新聞組／綜合報導
金卡戴珊（圖右）遭美國媒體爆料已訴請和丈夫肯伊威斯特（圖左）離婚。(路透)
金卡戴珊（圖右）遭美國媒體爆料已訴請和丈夫肯伊威斯特（圖左）離婚。(路透)

總是話題滿滿的40歲實境女星「﻿﻿翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）結束七年婚姻，雙方是和平分手，金卡戴珊的律師已經啟動離婚法律程序，兩人將共同撫養四個孩子。

金卡戴珊與肯伊威斯特於2014年結婚，但有關婚變傳聞不斷，上個月更爆出兩人已經分居，目前金卡戴珊和孩子們住在洛杉磯價值6000萬元的豪宅裡，而肯伊威特最近一直住在懷俄明州新買的農場。據悉，兩人早已分居，未料最後終於以離婚收場。

金卡戴珊已要求取得共同監護權，孩子們不需要在爸媽之間選邊站，肯伊威斯特據傳也同意，財產據說也都達成分配協議，應該不會拖太久，就能各自重啟新生活。

金卡戴珊過去曾有過兩段婚姻，都是兩三年就結束，和肯伊威斯特的結合有如強強聯手，對於彼此的事業和財富都是大大加分，也形成了極具話題和號召力的超強品牌，過去就曾被一堆八卦刊物指他們為了自身的利益，不管怎樣都會維持夫妻關係，不料情況卻在去年美國總統大選期間出了重大變化。

肯伊執意要參選，金卡戴珊並不贊同，他索性蠻幹到底，還在聚集多人的競選活動上自曝差點要把大女兒墮掉，讓金卡戴珊非常憤怒，接著夫妻倆有如口水戰，肯伊稱金與母親克莉絲嚴密管控他的生活，他不要再讓她們做主，夫妻間並不太和諧的真相才在公眾眼前揭露。

金卡戴珊與Damon Thomas在2000年結婚，2004年離婚；2011年與Kris Humphries開始第二段婚姻，於2013年離婚。

2014年5月，金卡戴珊和肯伊威斯特兩人迎來第一個孩子後甜蜜結婚，金卡戴珊的三次婚姻都以離婚收場。

金卡戴珊已經啟動離婚法律程序。（路透）
金卡戴珊已經啟動離婚法律程序。（路透）

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