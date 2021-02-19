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艾瑪史東惡女上身狂妄大笑 網驚：這是迪士尼？

娛樂新聞組／綜合報導
艾瑪史東扮演迪士尼動畫「101忠狗」的反派「庫伊拉」，顛覆過去甜美幽默形象。（取材自Instagram）
艾瑪史東扮演迪士尼動畫「101忠狗」的反派「庫伊拉」，顛覆過去甜美幽默形象。（取材自Instagram）

好萊塢影壇的甜姐兒艾瑪史東（Emma Stone）改變戲路，扮演迪士尼動畫「101忠狗」（One Hundred and One Dalmatians）的反派「庫伊拉」，這部描述庫伊拉的惡女養成之路故事，算是「101忠狗」的外傳真人電影「時尚惡女：庫伊拉」（CRUELLA），首波前導預告近日公開，不像1996年版的葛倫克蘿絲（Glenn Close）邪惡中帶著喜感，艾瑪史東的煙燻眼妝帶著龐克調性，又有點「小丑女」般的瘋狂，潮味十足。

綜合媒體報導，2019年8月迪士尼官方宣布正式開拍，並在同年11月殺青。本來預計要在去年聖誕節期間上映，不過後來延期至今年5月上檔。

過去官方就曾釋出艾瑪史東的造型照，超高還原度引起許多迪士尼粉絲熱議，他打敗了妮可基嫚（Nicole Kidman）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）、黛咪摩爾（Demi Moore）成為萬中選一的女主角，她也徹底顛覆過去甜美幽默的形象，變身壞女人，還操著一口流利的英國腔，狂傲說道：「我是女人，聽我怒吼！」與影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）同台飆戲，一同揭開庫伊拉的崛起故事。

「時尚惡女：庫伊拉」的整體色調都偏黑暗，加上艾瑪史東時而狂妄大笑、時而面目猙獰，讓不少網友表示：「這還是迪士尼對吧？」劇中艾瑪史東一連換了多套造型，還頂著經典的黑白陰陽頭現身，誇張的妝容加上打扮也讓人想起「自殺突擊隊」（Suicide Squad）的小丑女。

預告一出，網友紛紛瘋傳：「這個庫伊拉太時尚了」、「好瘋的女人」、「認不出來是艾瑪史東」。

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