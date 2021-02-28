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泡泡裡開唱 「疫」後公演日常？

娛樂新聞組
搖滾樂團「烈焰紅唇」在奧克拉荷馬州首創防疫泡泡演唱會上，把樂手、主唱、觀眾，全都個別裝進太空球裡。（The Flaming Lips Live Video截圖）
搖滾樂團「烈焰紅唇」在奧克拉荷馬州首創防疫泡泡演唱會上，把樂手、主唱、觀眾，全都個別裝進太空球裡。（The Flaming Lips Live Video截圖）

「眼前的泡泡演唱會，就是未來的表演日常？」奧克拉荷馬州在上月舉行了全球第一場因應疫情的「防疫泡泡演唱會」，由成立於1983年的老牌搖滾樂團「烈焰紅唇」（The Flaming Lips）在故鄉領先開唱。這個世界首創的「防疫泡泡演唱會」（bubble concert），簡單來說就是把樂手、主唱、還有現場的100名觀眾，全都個別裝進巨大太空球（zorb ball）裡面。在過去一年因為疫情的衝擊，音樂表演等大型活動演出被迫取消，而現今的泡泡演出型態，會不會就是在與病毒共處的未來中，成為演出的日常風景？防疫泡泡又真的有辦法全面防護嗎？

作為成軍將近40年的另類搖滾樂團，烈焰紅唇一直以迷幻的編曲風格、誇張的現場表演、以及充滿詩意的歌詞吸引歌迷。其最著名的專輯，包括描述美蘇冷戰與軍備競賽的《The Soft Bulletin》（專輯名稱影射參與過曼哈頓計畫等核武科學家的《原子科學家公報，Atomic Bulletin 》），以及充滿科幻與實驗性的《Yoshimi Battles the Pink Robots》，也曾經得到包括「最佳搖滾器樂演奏表演」等三次葛萊美獎項。

迷幻搖滾樂團「烈焰紅唇」的現場演出一向風格大膽又色彩繽紛，舞台魅力十足。（Get...
迷幻搖滾樂團「烈焰紅唇」的現場演出一向風格大膽又色彩繽紛，舞台魅力十足。（Getty Images）

照顧觀眾 泡泡能亮「尿尿燈」

不過被關在泡泡裡面，到底要怎麼看表演？根據BBC報導，烈焰紅唇於1月底的兩場演場會中，觀眾區域被切割成10x10的社交距離空間，在每個框框中各安置一個泡泡裝置。充氣後的泡泡內部，氧氣最多可以容納兩到三人觀看表演，並且各自都裝有高頻揚聲器、拉鍊開關、一瓶水、一條毛巾、電池電風扇裝置──另外，還有「我要尿尿／我好熱」的標誌。如果觀眾在表演過程中需要如廁，就必須在工作人員護送下，口罩戴好戴滿才能前往廁所。

參與本次演出的攝影師Nathan Poppe也提到，因為觀眾被關在泡泡裡，拍手聲音傳不到舞台上，所以人們如果要表達興奮的情緒，「就要用力敲敲泡泡的頂端。」至於散場怎麼辦？則是所有人一起慢慢地手腳並用，推動泡泡到出口處，才能夠拉下拉鍊。雖然必須就著透明的塑膠膜觀看表演，但這樣的舞台設計，已經足夠讓聽眾有足夠的參與感，聽得到完整的現場音樂，並且全程保持社交距離。

疫情影響，烈焰紅唇表演時熱愛使用的太空球剛好能達到隔離效果，於是樂團決定讓每個觀...
疫情影響，烈焰紅唇表演時熱愛使用的太空球剛好能達到隔離效果，於是樂團決定讓每個觀眾都裝進泡泡裡。（取材自Nathan Poppe推特）
圖為表演開場前的消毒與彩排照片。 （取材自Nathan Poppe推特）
圖為表演開場前的消毒與彩排照片。 （取材自Nathan Poppe推特）

不過，只靠塑膠泡泡保持社交距離、阻擋飛沫傳染，是否真有足夠功效？波士頓大學公衛學院院長加利亞（Sandro Galea）就對《紐約時報》表示：「病毒傳播，取決於演唱會現場是否有良好的空氣流通機制。」因此從理論上講，如果場館本身空氣過濾良好，泡泡作為一種保護性屏障，確實可幫助減少傳播風險。但除此之外，沒有其他足夠的證據能表明這些氣泡有明確防疫功效。因此建議一般民眾至少還是要戴上口罩。

主唱奇想 絢爛舞台緊扣防疫

泡泡演唱會的設計概念最初來自於主唱Wayne Coyne的突發奇想。本來烈焰紅唇就很擅長結合各種奇幻絢爛的藝術裝置──LED燈藤蔓、整片氣球海、彩虹橋──進行表演。Coyne更曾把自己裝進太空球跳下台人體衝浪、或戴著天使翅膀騎彩虹獨角獸唱歌。遭遇全球新冠疫情，他們熱愛的太空球剛好成為再適合不過的表演形式。於是他們決定把整個手法擴大，讓每個觀眾都裝進泡泡，「這樣的表演方式比他們去雜貨店還安全。」Coyne自信地說。

去年中旬，烈焰紅唇也曾到Stephen Colbert Late Show表演「泡泡演唱會」（但當時居家上班中的主持人Stephen Colbert本人則坐在自家客廳遠端連線）。Coyne表示：「我們就是想嘗試看看，面對全球疫情問題，有沒有可能因此發展出全新的live表演形式。」

烈焰紅唇主唱Wayne Coyne天馬行空的創意點子讓每場演出都充滿亮點。（Ge...
烈焰紅唇主唱Wayne Coyne天馬行空的創意點子讓每場演出都充滿亮點。（Getty Images）

時事歌單 尋求解藥唱心聲

另外，不管是這次的演唱會、或者在Colbert 節目裡，烈焰紅唇表演的代表作〈Race For The Prize〉，也是不少歌迷關注的焦點之一。這首寫於1999年的曲目，收錄在專輯《The Soft Bulletin》中。裡頭的〈Race For The Prize〉、〈A Spoonful Weighs a Ton〉、〈Waitin’ for a Superman〉等曲目，都是在描繪科學研究、軍備競賽，並反思人類的渺小與對未知的焦慮。

〈Race For The Prize〉歌詞講述兩個科學家急著想找出能夠拯救世界的解藥，但是兩個人必須互相競爭、以獲取至高無上的榮譽。也正是在影射諷刺90年代剛結束不久的美蘇冷戰跟無止盡的核武軍備競賽。歌詞寫道：

「兩個科學家正在彼此競爭，為了全人類的幸福」（Two scientists are racing for the good of all mankind.）

「他們也只是有著妻子與孩子的凡人之軀」（They’re just humans with wives and children）

「在顯微鏡之下，我們的希望卻互相牴觸」（Under the microscope, hope against hope）。

剛好也相當符合新冠肺炎疫情至今，除了病毒與人類的無盡角力之外，各國疫苗技術互相競逐、嚴重拉大的貧富不均、美中疫情新冷戰的競合張力等種種時代精神。毫無懸念地，Race For The Prize也成為這次演唱會的重要曲目之一。

當主唱Coyne在舞台上高舉「Fuck You Covid 19」的金色氣球時，台下各個氣泡也發出「無聲」的歡呼。這樣魔幻的景象，對應到今年51周年卻必須取消的Glastonbury音樂節、以及全球確診數突破一億人的事實或許也象徵著，即使疫情終有落幕的一日，但我們現在所熟悉的現場表演、演唱會文化，也將不復以往，而是會在不遠的將來，以全新的模樣與我們相見。

（取材自聯合新聞網轉角國際）

烈焰紅唇擅長將表演結合絢爛的藝術裝置，圖為該樂團2017年在英國演出時狂噴漫天飛...
烈焰紅唇擅長將表演結合絢爛的藝術裝置，圖為該樂團2017年在英國演出時狂噴漫天飛舞的彩紙，氣氛超歡樂。（Getty Images）
充氣後的泡泡內部各自都裝有高頻揚聲器、拉鍊開關、水與毛巾，甚至還有電池電風扇裝置...
充氣後的泡泡內部各自都裝有高頻揚聲器、拉鍊開關、水與毛巾，甚至還有電池電風扇裝置。（取材自Nathan Poppe推特）
烈焰紅唇的防疫泡泡演唱會向罪魁禍首「致意」。（取材自Instagram）
烈焰紅唇的防疫泡泡演唱會向罪魁禍首「致意」。（取材自Instagram）

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