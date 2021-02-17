吳宇森在美吃團圓飯 打完疫苗才抱孫女

吳宇森深情對望並抱著孫女吳慧蘭，首度在美國團圓過年。（圖：倪有純提供）

國際名導吳宇森去年10月首度當爺爺，近日適逢農曆春節，一家人在美國 團聚吃年夜飯，總算感性擁抱孫女，並首度對外宣布名字為吳慧蘭。由於美國疫情 氾濫，吳宇森怕染疫，抱孫前還先自主在家隔離14天，還主動跟進新任美國總統拜登，施打新冠肺炎 疫苗，才終於如願近距離接觸孫女，除夕當天，吳宇森不僅深情款款緊抱著，更直呼「漂亮」，讓一旁的妻子牛春龍相當驚喜：「從沒聽過他口中蹦出這兩個字」。

受到新冠肺炎影響，再加上嬰兒剛出世，吳宇森的大女兒吳尚方嚴格要求家人不准抱嬰兒，連腳也不能碰，就連吳尚方去年12月生日，加上小孩剛滿2個月，全家人一起聚會當天，也不能碰嬰兒，不過吳宇森仍相當開心，親手做油飯給全家人分享，也特地為女兒做生日麵線。提到為何會將孫女取名為吳慧蘭，因為當時有友人送了盆漂亮的蘭花到家裡，讓全家人很是歡喜，吳宇森決定孫女的名字要有一個「蘭」字，牛春龍更饒富詩意說了一句「蘭花要有智慧，才更圓滿」，一家人最終將孫女定名為「慧蘭」。

吳宇森一向工作忙碌，因應疫情，空出許多時間在家，但只要出門，幾乎都是全罩式裝備，頭戴帽子，眼戴太陽眼鏡、口罩，就怕自己確診，會連累到家人，「我有更多的時間思考，如何拍一部年輕人喜歡的好電影」，最終除了期許大家新年快樂，也希望每一個人都要謹慎小心，「身體健康才是最重要的，每個人都是國家的棟梁」。