傑登史密斯戀上超模卡拉 情人節捧玫瑰花當眾擁吻

傑登史密斯(左)曾與超模卡拉迪樂芬妮(右)於四年前合作電影「生命盡頭的美好時光」，如今傳出新戀情。（取材自推特）

好萊塢 新年頻傳新戀情，威爾史密斯（Will Smith）的22歲兒子傑登（Jaden Smith），在4年前曾與大6歲的英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）合演浪漫電影 「生命盡頭的美好時光」（Life in a Year），如今傳擦出愛情火花，每日郵報日前拍到兩人在情人節當天，在洛杉磯 甜蜜約會，傑登手裡還捧著一大束玫瑰花，情到濃處，兩人甚至忍不住當眾接吻。

卡拉迪樂芬妮的性別傾向是「泛性戀」，曾發表過性別無法界定她的言論，與不少男女都交往過，傑登的情史也不遑多讓，曾與凱莉潔納（Kylie Jenner）傳緋聞，去年更傳出與模特兒蘇菲亞里奇（Sofia Richie）復合，現今卻被拍到與卡拉擁吻，令人跌破眼鏡，由於兩人情史豐富，對待感情似乎不太認真，所以外界並不看好他們的戀情。

因演出「黑豹」（Black Panther）反派一戰成名的麥可B喬登（Michael B.Jordan），去年被時人雜誌評選為「全球最性感男人」，隨著在好萊塢聲勢越來越看漲，他與名模女友洛莉哈維（Lori Harvey）的戀情也越來越高調，知道女友愛海洋，在情人節當天，特地包下水族館示愛，並邀知名餐廳日本料理主廚為他們下廚，讓洛莉也感動發文直呼「這是我有史以來度過最棒的情人節」。