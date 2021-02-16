好萊塢星二代接棒爸媽 誰是下個影壇寵兒？

瑞絲薇絲朋（右）與女兒兩人長太像，有如雙胞胎。(取材自Instagram)

擁有明星爸媽，總讓演藝世家的下一代受到更大的矚目。前年伊森霍克(Ethan Hawke)與鄔瑪舒嫚(Uma Thurman)的愛女瑪雅霍克(Maya Hawke)，在Netflix影集「怪奇物語」(Stranger Things)表現突出，立刻變得炙手可熱，成為新生代的文青偶像。

瑪雅霍克在「怪奇物語」飾演爽朗又機靈的冰淇淋店員，給主角群很大的鞤助，堪稱第三季的話題焦點之一，不僅接到更多演出邀約，也成了時尚圈的寵兒，是目前最紅星二代美少女之一。

瑪雅霍克父母都是知名影星，現在也是影壇搶手年輕女星。(路透資料照片)

瑪格麗特庫利遺傳到母親的典雅外表，受到時尚名牌的喜愛。(路透資料照片)

安蒂麥道威爾(Andie MacDowell)的女兒瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)，之前就已演出過影集「末世餘生」(The Leftovers)等，卻直到去年在「從前，有個好萊塢 」(Once Upon a Time in Hollywood)被昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)力捧，戲分不少，同樣在影壇大為搶手，也被香奈兒等名牌青睞。

凱特摩絲（右）常與女兒一起看時尚秀。(取材自Instagram)

永遠的時尚偶像凱特 摩絲(Kate Moss)，18歲的愛女萊拉也開始走上伸展台、拍攝雜誌美照，更常陪她現身各大品牌的發表會，至於萊拉未來是否繼續在時尚界發展，凱特表示不管她想做什麼，自己都絕對支持，兩人也被認為是長相神似的母女。

長青樂壇天后瑪丹娜 (Madonna)，過去常有性感的演出，大女兒蘿德絲曾幫著名的女性品牌Juicy Couture拍攝新的內褲廣告，渾圓的臀部曲線徹底突顯，傳承母親的豪放作風。而昔日有「甜心」形象的瑞絲薇絲朋(Reese Witherspoon)和女兒艾娃是出了名的像，她也熱愛和女兒拍攝「偽雙胞胎」的照片，相當逗趣。