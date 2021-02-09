阿湯哥、麥莉不懼疫情 片照拍 歌照唱

湯姆克魯斯(左)為「不可能的任務」新續集不懼疫情，赴阿拉伯聯合大公國出外景。(取材自Instagram)

新冠肺炎疫情對歐美演藝圈的衝擊雖仍存在，卻有人堅持不受到影響，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）照赴阿拉伯聯合大公國出外景，加拿大天王威肯(The Weeknd)砸重金在美式足球超級盃 中場闊氣演出。

阿湯哥「不可能的任務」(Mission: Impossible)新續集的外景地除了英國 、挪威、義大利之外，還有阿聯酋。顯然早先英國太陽報指該片的英國工作人員，不想冒不得返回家園的風險到阿聯酋拍片，而萌生退意，並沒有動搖阿湯的意志，他還是堅持攝製進度不得延誤。

另外，由於疫情，美式足球超級盃中場表演今年現場觀眾僅不到四成，然而威肯並沒有因觀眾減少就降低表演規格，仍然率領舞群勁歌熱舞，各方盛讚可以列入史上最佳之一。

而麥莉（Miley Cyrus）與兩位前輩比利艾鐸(Billy Idol)、瓊潔特(Joan Jett)擔任白天熱身的主秀，同樣讓觀眾充滿感動。

往年電影公司在超級杯時段強打大片廣告，今年只有「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)、「詭老」(Old)等片有新預告。

此外，就是漫威影集「獵鷹與酷寒戰士」(The Falcon and the Winter Soldier)最引起討論。當紅小生提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)在凱迪拉克新SUV廣告扮演「剪刀手愛德華」的兒子，該片女主角薇諾娜瑞德（Winona Ryder）回歸演他的母親，成功受到注意。

有趣的是提摩西曾跟電影版男主角強尼戴普（Johnny Depp）的女兒莉莉蘿絲(Lily Rose Depp)短暫交往，無緣當強尼的半子，倒是先演了他的兒子。