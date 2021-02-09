朱諾坦普扮單親媽 心疼兒子遭性別霸凌

朱諾坦普在「帕瑪」演技大突破，演出不負責任的單親媽媽，一改過往青春少女的形象。(圖：Apple TV+提供)

朱諾坦普(Juno Temple)主演Apple TV+新片「帕瑪」(Palmer)，詮釋個性懶散不負責任的單親媽媽，片中她的兒子山姆熱愛玩洋娃娃、梳妝打扮，反而遭同儕霸凌 ，透過一段忘年之交，才走出陰霾，令她看了很心疼，「我希望這部電影 可以激勵全世界的弱勢族群，你不應該為了你的性別、種族或是興趣，被別人欺負」。

朱諾首度與流行天王賈斯汀（Justin Timberlake）合演電影，她誇賈斯汀貴為偶像巨星，私下卻充滿親和力，常與飾演山姆的小童星萊德艾倫(Ryder Allen)互動：「他們會一起玩遊戲、吃甜點，簡直就像父子。」

朱諾還誇賈斯汀很努力，為了精準演出獄男子，下苦功揣摩更生人的外型、小動作，「這絕對是賈斯汀有史以來最落魄的一次」。

朱諾坦普童星出身，演過不少青春偶像電影，後續以「黑暗騎士：黎明昇起」(The Dark Knight Rises)、「黑魔女」(Maleficent)系列等電影走紅，如今她31歲，戲外雖未婚也無子，這回卻首度演單親媽。

演「帕瑪」，讓她更了解育兒辛苦，也覺得媽媽很偉大，曾陪她走過低潮的青春期。「帕瑪」正於Apple TV熱播中。