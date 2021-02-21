全球影視頒獎 「疫」團亂

主持人吉米金莫面對空無一人、只有人形紙板的會場。（取材自YouTube）

新冠肺炎對全球影視界造成重大衝擊，除了新片的拍攝到上映布局整個大亂外，國際上重要影視獎項頒獎典禮也被迫改變，免不了縮小規模、強制規定與會嘉賓戴口罩等，2020年至今的各大影展 幾乎躲不了延期和取消的命運。

艾美獎 嘉賓是紙人

美國電視最高榮譽—艾美獎的頒獎典禮去年9月以線上直播的方式呈現，為減少群聚感染風險，除了主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）與少數幾個頒獎人到場外，其餘入圍者各自在自己選擇的地點與會場連線，台下沒有觀眾。

為讓138個明星能分別在114個地點、10個國家同步參與，主辦方出動超過百組工作人員前往不同地點拍攝，讓觀眾仍能在第一時間欣賞到獲獎者的感動表情。有些明星還穿著睡衣亮相，並在家中講述得獎感言，畫面相當逗趣。

頒獎現場為落實防疫，其實空無一人，不過開場仍播出台下坐滿名人的畫面，當主持人吉米金莫現身時才讓觀眾發現其實都是人形看板，讓他對此無奈大喊「很寂寞！」

而身為頒獎人的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）出場時，與吉米金莫相隔六公尺，兩人還刻意大聲向對方喊話，笑點滿滿。此前珍妮佛安妮斯頓還在自己IG秀出自己敷面膜的照片，笑稱不用煩惱要穿什麼盛裝出席艾美獎。

2020年艾美獎頒獎典禮宣傳海報上幽默點出「安全距離」的主題。（取材自Instagram）

珍妮佛安妮斯頓在IG秀出居家照，笑稱不用穿著盛裝出席艾美獎，改敷面膜替代。（取材自Instagram）

奧斯卡 行程大混亂

而電影界年度盛事—奧斯卡頒獎典禮去年如期在2月舉行，但今年則史上第一次因流行病延後8周，要到4月底才頒獎，使得影片造勢宣傳期勢必拉得更久更長。

以往要參加小金人爭奪戰的電影，會從前一年的9月開始在各大影展亮相，一路炒作聲勢到年底，再趕上年初的金球獎頒獎及隨後的奧斯卡入圍名單揭曉。但去年起的影展不是取消就是縮小規模，今年有望角逐的電影勢必行程大亂。

疫情 前，片商會廣邀影圈名人出席觀賞試片，再安排片中主角出席與影圈名人面對面分享參與創作的過程，而今年這些恐怕都要絕跡，因為社交距離之故，奧斯卡主辦單位美國影藝學院到現在都沒有要再回復舉辦試片活動，投票會員恐怕都得在自家螢幕透過影藝學院提供的網址連結線上看片，對於得獎名單的結果，應會造成一定程度的影響。

柏林影展 縮紅毯規模

第70屆柏林影展於2020年2月於德國柏林舉辦，主辦單位維持以往的紅毯星光大道和頒獎典禮，只是縮小規模，規定與會者在電影放映其間配戴口罩。

影展方原定今年2月11日至21日舉行的第71屆柏林影展，實體頒獎已取消，據傳主辦方本來考慮改在4月打造實體活動，但主要金主─德國政府不願承擔疫情帶來的未知風險，所以主辦方考慮改在3月初以線上虛擬形式，同時進行線上版的歐洲電影市場展。

柏林影展受到肺炎衝擊，雖然照常舉行，但縮小規模。（路透資料照片）

坎城影展 只公布片單

2020年第73屆坎城影展因為疫情的影響，從延期變成取消，主辦單位僅公布官方入選片單，一方面是為了向創作者及其作品表達支持外，一方面也是為了協助推廣這些作品在後續電影院 開放後的上映。

位居全世界「龍頭」位置之一的坎城影展，每年都在5月底風光閉幕，選出一年一度的金棕櫚獎得主，2020年卻拖到6月才在網路記者會上公布入選片單，並不如以往向參與貴賓放映。

威尼斯影展 隔離好照辦

第77屆威尼斯影展於2020年9月在義大利舉行，在坎城影展無法舉行實體活動下，改採規模縮減、要求訪客在影展區域的八個入口須先量體溫，無論在室內或戶外都要戴口罩、保持安全距離等措施後照常舉辦，贏得不少好評。

2020年威尼斯影展安排看片人士戴口罩、座位有安全距離。（歐新社資料照片）

香港金像獎 10分鐘念完

受新冠肺炎疫情影響，2020年第39屆香港電影金像獎取消舉辦公布入圍名單的記者會，改以電郵通知各大媒體，而頒獎儀式於4月舉行，改為線上公布得獎名單，不僅沒有紅毯，也無得獎者致詞時間，由主席爾冬陛直接公布，過程十多分鐘，是該獎項舉行以來，首次沒有實體頒獎典禮。

據港媒綜合報導，爾冬陞透露待疫情好轉後，會在「第40屆香港電影金像獎」舉行之前，找個星期六拉出紅毯補辦頒獎儀式，把獎座交到得獎者手上，「會盡一切努力補償這次的頒獎典禮」。另外，主辦方決議順延第40屆香港金像獎頒獎典禮至2022年舉行，2020及2021年度符合參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式，意即金像獎將兩年合併為一屆。

金雞獎 3000人防疫

2020年於廈門舉行的第33屆中國電影金雞獎開幕式從室內轉到了室外，典禮入口處設置體溫監測、身分核對，1400多名與會者都需持綠碼健康碼和行程碼校驗。其實在頒獎典禮前，所有參與明星、嘉賓、工作人員都在落地廈門時，進行核酸檢測，廈門每天投入3000多次人次參與疫情防控工作。

今年的金雞獎活動壓縮總體規模，但加強線上與線下融合，中國用戶通過手機客戶端，就能同步觀看開幕式、紅毯儀式暨頒獎典禮等主體活動的5G高清VR直播。

金馬獎 強迫戴口罩

台灣疫情相較歐美控制得宜，第57屆金馬獎如期在2020年11月舉辦，不過要求參與嘉賓全程戴口罩、海外赴台與會者包括金馬主席李安、新加坡演員李國煌、中國大陸女星白靈等需提前接受14天隔離。

李安在會後表示，看到疫情期間典禮依然完美舉行，「這一屆我會非常深刻的記在心裡。」李安說，「今年在這麼艱難的環境，能夠正常、順利的舉辦，真的很令人感動。」