日舞影展 影視寒冬的串流反攻？

在一年來的疫情圍攻之下，美國最大的獨立影展「日舞影展」仍於1月28日在猶他州開幕。 （取材自日舞影展官方網站）

「人類...你渴望電影嗎？都放在日舞影展 了！」美國 主辦的國際電影盛事——日舞影展——在一年來的疫情圍攻之下，仍於上月底在猶他州開幕。因應疫情的緣故多改以線上放映取代，參展電影也從去年的118部縮減為72部。儘管整體規模縮小，疫情和低迷的北美電影產業頹勢並沒有打倒獨立電影節的氣勢，相反的在線上串流平台渴求更多內容的趨勢下，催生無數新銳導演與電影名作的日舞影展，在2021年更受到影視產業和線上平台的高度關注。

美國的日舞影展（Sundance Festival）起源於1978年猶他州電影節，在當時好萊塢主流電影尋求複製商業大片票房，日舞影展則將焦點放在美國的獨立電影，挖掘更多影視人才和多元主題，強調有別於主流商業市場的獨立精神。

而長期經營以來，有無數的傑出影人和作品都和日舞影展有深厚因緣。像是鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），也是從1992年《霸道橫行》（Reservoir Dogs）在日舞上一鳴驚人，讓從未受過正統學院派電影訓練的他，踏上了電影創作之路。

今年在疫情衝擊下，全球各大影展都有所調整：去年取消的坎城影展宣布今年又會延期，威尼斯影展也一分為二拆成兩次舉行，而目前好萊塢低迷疲弱的市場氛圍，也都讓外界擔憂日舞的命運。從疫情擊潰電影市場以來，美國影視業迎來最艱苦的寒冬；然而日舞的舉辦和線上串流的重視，正透露了影人的一息尚存：電影人還沒有被打倒，電影魂依然炙熱燃燒。

圖右為勞勃瑞福在1969 年西部電影《虎豹小霸王》飾演的「日舞小子」。（取材自推特）

「日舞」在舞什麼？

每年一月在美國猶他州帕克城（Park City）所舉辦的日舞影展，最早原名為「猶他／美國電影節」（Utah/ US Film Festival），是為激勵猶他州和美國電影創作，並招攬投資方活絡電影產業的活動。以老牌演員兼導演的勞勃瑞福（Robert Redford）為核心，許多影人投入參與，像是首屆參展電影就有馬龍白蘭度（Marlon Brando）主演的《慾望街車》（A Streetcar Named Desire）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）導演的《殘酷大街》（Mean Streets）等經典電影。

但必定要遭遇困難的第一次，在慘賠4萬美元後，接連經歷了債務問題與執行方針的歧異，內部要角也紛紛退出更迭，直到1984年，由勞勃瑞福所創立的日舞電影學院（Sundance Institute）接手，更名為日舞影展，旨在鼓勵獨立電影與影人的創作。「日舞」一詞，也是從勞勃瑞福著名的電影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）中，他所飾演的美國歷史上的知名罪犯「日舞小子」（Sundance Kid）的綽號而來。

日舞影展有許多分類獎項，秉持著激勵獨立電影的創作，會有「社會影響力大獎」、「下一代導演獎」、「突破導演獎」、「突破演出獎」等項目，鼓勵在內容與技巧上與主流電影不同，有更多突破、創新與多元觀點。而確實也在這些獎項下，讓投資主看見了未來好萊塢大片的更多潛力創作者。

或許提到《追殺比爾》（Kill Bill）、《惡棍特工》（Inglourious Basterds）的導演昆汀塔倫提諾，就能讓人感受到日舞的獨特魅力。原本他只是在錄影帶店當打工仔，沒有受過正統學院訓練，在1992年以個人長片作品《霸道橫行》初試啼聲，一鳴驚人讓他成功進入主流市場，他的崛起也象徵了日舞精神──獨特、反叛、不媚俗。

在日舞成功成為好萊塢的潛在創作泉源後，許多投資主更在意日舞的新銳創作，許多被稱作日舞培養的影人中，從他們首映的地點就能略知一二。

好萊塢名導昆汀塔倫提諾原本只是在錄影帶店當打工仔，1992年以個人長片作品《霸道橫行》在日舞影展一鳴驚人。（Getty Images）

像是受文青好評的愛情電影《戀夏五百日》（500 Days of Summer）出自2009年日舞影展，還有幾年前讓人眼睛為之一亮的「種族驚悚片」《逃出絕命鎮》（Get Out），也出自2017年的影展。

曾被提名為87屆奧斯卡最佳影片的《進擊的鼓手》（Whiplash），最早18分鐘的短片在日舞中大放異彩，受到片商青睞，最後獲得330萬美元投資，重新長片化後成功打入院線播映。

《戀夏五百日》出自2009年日舞影展。（取材自IMDb）

獨立vs.主流：日舞的時代意義

以日舞創立的70至80年代，正好碰上好萊塢所謂 「大電影風潮」，像《大法師》（The Exorcist，1973）、《大白鯊》（Jaws，1975）甚至到《星際大戰》（Star Wars，1977）的問世，都掀起票房熱炒。在那個時空氛圍下，美國之下，片商有限的腦力只想要有更多更多的大片。另一方面，剛承襲60年代風起雲湧的民權運動，整體社會動盪不安的年代，娛樂繼承了人們不安與焦慮，大片對創造時代樂觀的榮景有著重要的力量。

猶他州電影節正在這個氣氛下反其道而行，他們找來非主流、不那麼商業的，甚至從中去挖掘一些新銳導演，或更創新的片子，給他們機會去被挖角投資，企圖成為下一波的主流。

另外，尤其是60年代開始電視慢慢普及後，許多人想電視是否會衝擊到電影，而後出現錄影帶，更是令影人擔憂是否上戲院人少了，租片的人多了？在這個時代焦慮下，如何讓電影壽命拉長，電影院 看完後，還會出現在錄影帶上細細品味的電影，就等待更多元的創作出現。而日舞的出現，也是有這層時代意義在裡面。

1960年代許多人擔憂電視、錄影帶的興起，會衝擊電影票房。圖為2013年，美國一處百視達。（路透）

獨立電影，相對於主流電影的資金來源，來自其他較小型的公司或個人投資。現今好萊塢，像是環球（Universal Studios）、華納兄弟（Warner Bros.）、福斯（Fox Entertainment）、派拉蒙（Paramount）、索尼影業（Sony Pictures）與迪士尼（Disney），可說是具備大型電影製作的大片商，但規模企業，必然就受到市場品味的左右，很難推出實驗性強，或市場不看好的題材或製作方式。

因此日舞的誕生，不僅給予了主流市場活水，更是刺激傳統主流影業有更多突破的精神所在。

當然，日舞突破的還不止是時代考驗，以她的舉辦地──猶他州，就是美國相當保守，充斥共和黨支持者的一州。而猶他州有眾多的摩門教徒，也是一般對她的印象之一。也就是說在這個相對美國其他州，較為保守的地方，卻出現一個非主流，然後又常在種族或LGBT議題上走得很前衛的電影節，也可說是滿微妙現象之一。

猶他州是相當保守的一州，也讓日舞影展每年舉辦的時期，都成為當地特別的風景。圖為2020年日舞影展期間的帕克城。（路透）

疫情vs.串流：日舞題材更繽紛

接連受到疫情衝擊的知名大型影展，坎城宣布從5月延至7月，柏林則從原本的2月中，改為兩階段實施；奧斯卡獎從原本的農曆新年，延到4月舉辦，而威尼斯目前則未定。

日舞在病毒不斷變異，上電影院的人口都宅在家，好萊塢市場持續疲弱的狀態，成為了影業在疫情時代下的異軍。

線上串流，在上述所說的科技對上電影的百年提問，意外在病毒流竄的今天，成為解方。網飛（Netflix）、亞馬遜（Amazon）、Apple TV等線上串流的崛起，觀眾對內容的要求更高、更多元，日舞也在這個主流市場被衝擊的波浪中，獨樹一格。許多沒有經過大型媒體、好萊塢大集團投資過，但具有未來潛力的作品在此，成為獨特電影的挖掘處。

2021日舞影展看點

今年日舞影展仍如過去一般積極的與社會對話，反映美國整體的尖銳與動盪。可說是今年氣勢最強的參展片，可屬電影《Passing》。這部由泰莎湯普森（Tessa Thompson）、露絲奈嘉（Ruth Negga）主演的劇情片，描述兩位膚色「不那麼黑」的黑人女性，在1920年代種族隔離時期的紐約生活，突出長久以來的美國種族與性別議題。

今年的影展中，也有多部與疫情相關的電影和紀錄片，其中像是以《流氓燕》（Hooligan Sparrow）、《獨生之國》（One Child Nation）與《我是另一個你》（I Am Another You）三部長片，在日舞發跡的中國旅美女導演王男袱，這次回到日舞帶來最新作品《In the Same Breath》，再次用女性觀點記錄中國與美國在疫情爆發後，領導階層如何無能且失控地帶領國家。

另外，重視性別和種族觀點的日舞影展，根據關注LGBTQ權益的NGO「GLAAD」，就統計2021年的日舞影展，女性導演剛好是50%、電影製片則有51%是有色人種，影展董事有15%是LGBTQ族群，這也突顯一般所謂平權的「政治正確」其實並沒有普及到好萊塢電影圈中。

電影《Passing》描述非裔女性在1920年代種族隔離時期的紐約生活。圖為劇照。（取材自IMDb）

今年另一個影展關注點、中國導演王男袱講述中國疫情的紀錄片《In the Same Breath》劇照。（取材自IMDb）

（取材自聯合新聞網轉角國際）