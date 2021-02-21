我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

日舞影展 影視寒冬的串流反攻？

娛樂新聞組
在一年來的疫情圍攻之下，美國最大的獨立影展「日舞影展」仍於1月28日在猶他州開幕。 （取材自日舞影展官方網站）
在一年來的疫情圍攻之下，美國最大的獨立影展「日舞影展」仍於1月28日在猶他州開幕。 （取材自日舞影展官方網站）

「人類...你渴望電影嗎？都放在日舞影展了！」美國主辦的國際電影盛事——日舞影展——在一年來的疫情圍攻之下，仍於上月底在猶他州開幕。因應疫情的緣故多改以線上放映取代，參展電影也從去年的118部縮減為72部。儘管整體規模縮小，疫情和低迷的北美電影產業頹勢並沒有打倒獨立電影節的氣勢，相反的在線上串流平台渴求更多內容的趨勢下，催生無數新銳導演與電影名作的日舞影展，在2021年更受到影視產業和線上平台的高度關注。

美國的日舞影展（Sundance Festival）起源於1978年猶他州電影節，在當時好萊塢主流電影尋求複製商業大片票房，日舞影展則將焦點放在美國的獨立電影，挖掘更多影視人才和多元主題，強調有別於主流商業市場的獨立精神。

而長期經營以來，有無數的傑出影人和作品都和日舞影展有深厚因緣。像是鬼才導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino），也是從1992年《霸道橫行》（Reservoir Dogs）在日舞上一鳴驚人，讓從未受過正統學院派電影訓練的他，踏上了電影創作之路。

今年在疫情衝擊下，全球各大影展都有所調整：去年取消的坎城影展宣布今年又會延期，威尼斯影展也一分為二拆成兩次舉行，而目前好萊塢低迷疲弱的市場氛圍，也都讓外界擔憂日舞的命運。從疫情擊潰電影市場以來，美國影視業迎來最艱苦的寒冬；然而日舞的舉辦和線上串流的重視，正透露了影人的一息尚存：電影人還沒有被打倒，電影魂依然炙熱燃燒。

圖右為勞勃瑞福在1969 年西部電影《虎豹小霸王》飾演的「日舞小子」。（取材自推...
圖右為勞勃瑞福在1969 年西部電影《虎豹小霸王》飾演的「日舞小子」。（取材自推特）

「日舞」在舞什麼？

每年一月在美國猶他州帕克城（Park City）所舉辦的日舞影展，最早原名為「猶他／美國電影節」（Utah/ US Film Festival），是為激勵猶他州和美國電影創作，並招攬投資方活絡電影產業的活動。以老牌演員兼導演的勞勃瑞福（Robert Redford）為核心，許多影人投入參與，像是首屆參展電影就有馬龍白蘭度（Marlon Brando）主演的《慾望街車》（A Streetcar Named Desire）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）導演的《殘酷大街》（Mean Streets）等經典電影。

但必定要遭遇困難的第一次，在慘賠4萬美元後，接連經歷了債務問題與執行方針的歧異，內部要角也紛紛退出更迭，直到1984年，由勞勃瑞福所創立的日舞電影學院（Sundance Institute）接手，更名為日舞影展，旨在鼓勵獨立電影與影人的創作。「日舞」一詞，也是從勞勃瑞福著名的電影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）中，他所飾演的美國歷史上的知名罪犯「日舞小子」（Sundance Kid）的綽號而來。

日舞影展有許多分類獎項，秉持著激勵獨立電影的創作，會有「社會影響力大獎」、「下一代導演獎」、「突破導演獎」、「突破演出獎」等項目，鼓勵在內容與技巧上與主流電影不同，有更多突破、創新與多元觀點。而確實也在這些獎項下，讓投資主看見了未來好萊塢大片的更多潛力創作者。

或許提到《追殺比爾》（Kill Bill）、《惡棍特工》（Inglourious Basterds）的導演昆汀塔倫提諾，就能讓人感受到日舞的獨特魅力。原本他只是在錄影帶店當打工仔，沒有受過正統學院訓練，在1992年以個人長片作品《霸道橫行》初試啼聲，一鳴驚人讓他成功進入主流市場，他的崛起也象徵了日舞精神──獨特、反叛、不媚俗。

在日舞成功成為好萊塢的潛在創作泉源後，許多投資主更在意日舞的新銳創作，許多被稱作日舞培養的影人中，從他們首映的地點就能略知一二。

好萊塢名導昆汀塔倫提諾原本只是在錄影帶店當打工仔，1992年以個人長片作品《霸道...
好萊塢名導昆汀塔倫提諾原本只是在錄影帶店當打工仔，1992年以個人長片作品《霸道橫行》在日舞影展一鳴驚人。（Getty Images）

像是受文青好評的愛情電影《戀夏五百日》（500 Days of Summer）出自2009年日舞影展，還有幾年前讓人眼睛為之一亮的「種族驚悚片」《逃出絕命鎮》（Get Out），也出自2017年的影展。

曾被提名為87屆奧斯卡最佳影片的《進擊的鼓手》（Whiplash），最早18分鐘的短片在日舞中大放異彩，受到片商青睞，最後獲得330萬美元投資，重新長片化後成功打入院線播映。

《戀夏五百日》出自2009年日舞影展。（取材自IMDb）
《戀夏五百日》出自2009年日舞影展。（取材自IMDb）

獨立vs.主流：日舞的時代意義

以日舞創立的70至80年代，正好碰上好萊塢所謂 「大電影風潮」，像《大法師》（The Exorcist，1973）、《大白鯊》（Jaws，1975）甚至到《星際大戰》（Star Wars，1977）的問世，都掀起票房熱炒。在那個時空氛圍下，美國之下，片商有限的腦力只想要有更多更多的大片。另一方面，剛承襲60年代風起雲湧的民權運動，整體社會動盪不安的年代，娛樂繼承了人們不安與焦慮，大片對創造時代樂觀的榮景有著重要的力量。

猶他州電影節正在這個氣氛下反其道而行，他們找來非主流、不那麼商業的，甚至從中去挖掘一些新銳導演，或更創新的片子，給他們機會去被挖角投資，企圖成為下一波的主流。

另外，尤其是60年代開始電視慢慢普及後，許多人想電視是否會衝擊到電影，而後出現錄影帶，更是令影人擔憂是否上戲院人少了，租片的人多了？在這個時代焦慮下，如何讓電影壽命拉長，電影院看完後，還會出現在錄影帶上細細品味的電影，就等待更多元的創作出現。而日舞的出現，也是有這層時代意義在裡面。

1960年代許多人擔憂電視、錄影帶的興起，會衝擊電影票房。圖為2013年，美國一...
1960年代許多人擔憂電視、錄影帶的興起，會衝擊電影票房。圖為2013年，美國一處百視達。（路透）

獨立電影，相對於主流電影的資金來源，來自其他較小型的公司或個人投資。現今好萊塢，像是環球（Universal Studios）、華納兄弟（Warner Bros.）、福斯（Fox Entertainment）、派拉蒙（Paramount）、索尼影業（Sony Pictures）與迪士尼（Disney），可說是具備大型電影製作的大片商，但規模企業，必然就受到市場品味的左右，很難推出實驗性強，或市場不看好的題材或製作方式。

因此日舞的誕生，不僅給予了主流市場活水，更是刺激傳統主流影業有更多突破的精神所在。

當然，日舞突破的還不止是時代考驗，以她的舉辦地──猶他州，就是美國相當保守，充斥共和黨支持者的一州。而猶他州有眾多的摩門教徒，也是一般對她的印象之一。也就是說在這個相對美國其他州，較為保守的地方，卻出現一個非主流，然後又常在種族或LGBT議題上走得很前衛的電影節，也可說是滿微妙現象之一。

猶他州是相當保守的一州，也讓日舞影展每年舉辦的時期，都成為當地特別的風景。圖為2...
猶他州是相當保守的一州，也讓日舞影展每年舉辦的時期，都成為當地特別的風景。圖為2020年日舞影展期間的帕克城。（路透）

疫情vs.串流：日舞題材更繽紛

接連受到疫情衝擊的知名大型影展，坎城宣布從5月延至7月，柏林則從原本的2月中，改為兩階段實施；奧斯卡獎從原本的農曆新年，延到4月舉辦，而威尼斯目前則未定。

日舞在病毒不斷變異，上電影院的人口都宅在家，好萊塢市場持續疲弱的狀態，成為了影業在疫情時代下的異軍。

線上串流，在上述所說的科技對上電影的百年提問，意外在病毒流竄的今天，成為解方。網飛（Netflix）、亞馬遜（Amazon）、Apple TV等線上串流的崛起，觀眾對內容的要求更高、更多元，日舞也在這個主流市場被衝擊的波浪中，獨樹一格。許多沒有經過大型媒體、好萊塢大集團投資過，但具有未來潛力的作品在此，成為獨特電影的挖掘處。

2021日舞影展看點

今年日舞影展仍如過去一般積極的與社會對話，反映美國整體的尖銳與動盪。可說是今年氣勢最強的參展片，可屬電影《Passing》。這部由泰莎湯普森（Tessa Thompson）、露絲奈嘉（Ruth Negga）主演的劇情片，描述兩位膚色「不那麼黑」的黑人女性，在1920年代種族隔離時期的紐約生活，突出長久以來的美國種族與性別議題。

今年的影展中，也有多部與疫情相關的電影和紀錄片，其中像是以《流氓燕》（Hooligan Sparrow）、《獨生之國》（One Child Nation）與《我是另一個你》（I Am Another You）三部長片，在日舞發跡的中國旅美女導演王男袱，這次回到日舞帶來最新作品《In the Same Breath》，再次用女性觀點記錄中國與美國在疫情爆發後，領導階層如何無能且失控地帶領國家。

另外，重視性別和種族觀點的日舞影展，根據關注LGBTQ權益的NGO「GLAAD」，就統計2021年的日舞影展，女性導演剛好是50%、電影製片則有51%是有色人種，影展董事有15%是LGBTQ族群，這也突顯一般所謂平權的「政治正確」其實並沒有普及到好萊塢電影圈中。

電影《Passing》描述非裔女性在1920年代種族隔離時期的紐約生活。圖為劇照...
電影《Passing》描述非裔女性在1920年代種族隔離時期的紐約生活。圖為劇照。（取材自IMDb）

今年另一個影展關注點、中國導演王男袱講述中國疫情的紀錄片《In the Same...
今年另一個影展關注點、中國導演王男袱講述中國疫情的紀錄片《In the Same Breath》劇照。（取材自IMDb）

（取材自聯合新聞網轉角國際）

電影院 影展 美國

上一則

馬修麥康納曝「鐵達尼」試鏡超好 卻輸給亂來的李奧納多

下一則

全球影視頒獎 「疫」團亂

延伸閱讀

77歲南韓影后 癡呆在法遭棄養？夫駁斥傳聞

77歲南韓影后 癡呆在法遭棄養？夫駁斥傳聞
張鈞甯為新戲剪短髮 中性風穿搭「帥氣逼人」

張鈞甯為新戲剪短髮 中性風穿搭「帥氣逼人」
猶他州峽谷雪崩4死4傷 近30年最慘重

猶他州峽谷雪崩4死4傷 近30年最慘重
「鋼鐵人」在電影裡開過！Audi純電跑車發表前搶先曝光

「鋼鐵人」在電影裡開過！Audi純電跑車發表前搶先曝光

熱門新聞

辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
永遠的小龍女陳玉蓮(左)年初二到香港友人家拜年，仍是氣質高雅。圖／摘自臉書

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

2021-02-16 16:43
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
胡因夢曾在台灣影壇當紅搶手。（本報系資料照片）

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

2021-02-14 19:45
賈玲。（取材自豆瓣電影）

5天票房破18億人民幣！賈玲成為中國票房最高女導演

2021-02-15 21:57
吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪