鑽戒洩密？艾瑪華森傳將將嫁美國男友

艾瑪華森被懷疑喜事將近，感情已有著落。（Getty Images）

感情發展備受各方關心的英國 女星艾瑪華森（Emma Watson），被發現和美國 男友李奧羅賓頓（Leo Robinton）準備從洛杉磯飛往墨西哥度假，左手無名指上已戴了鑽戒，被懷疑可能和李奧羅賓頓訂婚，有機會在近期終結單身。

艾瑪華森童年時接演「哈利 波特」（Harry Potter）系列電影，把聰明好學生妙麗演得活靈活現，她本人也是名校畢業，一如片中角色，因而成年後雖然還是漂亮可人，卻很難擺脫妙麗的形象，戲路有些受到限制。她關心女性權益，力倡男女平權，也標榜自己就是自己的另一半，不過身旁顯然還是不排斥有個男伴，她過去的每一段感情都被外界放大檢視。

對於李奧羅賓頓，艾瑪華森似乎態度很認真，兩人被拍到接吻、戀情攤在陽光下後，李奧羅賓頓就把社群帳號都清光，艾瑪華森也很保護他，不太讓外界得知彼此交往細節。據英國「每日郵報」報導，艾瑪華森已經介紹李奧羅賓頓給父母認識，李奧羅賓頓之前曾在大麻公司上班，但在與艾瑪華森的感情被發現之前就離職，然而各方無需太過擔心，他的前東家經營的是合法大麻業務。

橫跨大西洋兩岸交往的他們，還沒有開始同居，李奧羅賓頓曾在英國被拍到和艾瑪華森在一起，現在則是艾瑪華森到了美國找他相聚，據估計彼此已經約會超過一年半。昔日與艾瑪華森一起合演「哈利波特」的眾家同學們，有人已為人父母，粉絲們也對她和李奧羅賓頓的未來寄予祝福。