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涉性醜聞！兩男星被經紀公司解約

記者蘇詠智／綜合報導
涉及性虐、食人言論等爭議的艾米爾漢默已被經紀公司踢出。（路透資料照片）
涉及性虐、食人言論等爭議的艾米爾漢默已被經紀公司踢出。（路透資料照片）

在「Me Too」影響力仍未消退的歐美娛樂圈，涉及性醜聞的男星，事業必遭重大打擊：「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）英俊小生艾米爾漢默（Armie Hammer），由於一連串關於性虐與食人的爭議留言破壞白馬王子形象，已被經紀公司放棄；被舊愛指控洗腦與誘姦的搖滾紅星瑪麗蓮曼森（Marilyn Manson），除了遭唱片公司終止合作，也與多年共事的經紀人分道揚鑣。

身材高大、長相帥氣又出身自豪門的艾米爾漢默，是不少女性觀眾心目中的偶像，然而他在社群網站上發表包含性虐與食人幻想的留言，讓外界震驚貴公子外表下竟有病態的癖好。他雖矢口否認，引來幾位曾和他親密互動的網友爆料，甚至將不堪入目的畫面曝光，徹底粉碎他的形象。

原本艾米爾漢默已談定和珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）演新片，還會在描述「教父」（The Godfather）拍攝過程的影集中擔任要角，現兩部戲都決定找人接手、把他換掉。眼看他的事業很難再起，WME經紀公司乾脆將他放棄，未來不再經手他的演出事宜。

至於瑪麗蓮曼森因前未婚妻伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）指控他非常危險，又有別的女性跟進砲轟他過往惡行，唱片公司火速宣告不再合作、經紀公司和已敲定的影集都把他踢掉，跟他攜手多年的經紀人也決定離開。他索性賴在家裡、不與外界接觸，讓友人擔心他想不開，警方更出動直升機及大批人員包圍他家，最後才發現是虛驚一場。

遭舊愛指控洗腦、誘姦的瑪麗蓮曼森，被合作多年的經紀人放棄。（路透資料照片）
遭舊愛指控洗腦、誘姦的瑪麗蓮曼森，被合作多年的經紀人放棄。（路透資料照片）

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