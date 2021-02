涉性醜聞！兩男星被經紀公司解約

涉及性虐、食人言論等爭議的艾米爾漢默已被經紀公司踢出。(路透資料照片)

在「Me Too」影響力仍未消退的歐美娛樂圈,涉及性醜聞的男星,事業必遭重大打擊:「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)英俊小生艾米爾漢默(Armie Hammer),由於一連串關於性虐與食人的爭議留言破壞白馬王子形象,已被經紀公司放棄;被舊愛指控洗腦與誘姦的搖滾紅星瑪麗蓮曼森(Marilyn Manson),除了遭唱片公司終止合作,也與多年共事的經紀人分道揚鑣。

身材高大、長相帥氣又出身自豪門的艾米爾漢默,是不少女性觀眾心目中的偶像,然而他在社群網站 上發表包含性虐與食人幻想的留言,讓外界震驚貴公子外表下竟有病態的癖好。他雖矢口否認,引來幾位曾和他親密互動的網友爆料,甚至將不堪入目的畫面曝光,徹底粉碎他的形象。

原本艾米爾漢默已談定和珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)演新片,還會在描述「教父」(The Godfather)拍攝過程的影集中擔任要角,現兩部戲都決定找人接手、把他換掉。眼看他的事業很難再起,WME經紀公司乾脆將他放棄,未來不再經手他的演出事宜。

至於瑪麗蓮曼森因前未婚妻伊雯瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)指控他非常危險,又有別的女性跟進砲轟他過往惡行,唱片公司火速宣告不再合作、經紀公司和已敲定的影集都把他踢掉,跟他攜手多年的經紀人也決定離開。他索性賴在家裡、不與外界接觸,讓友人擔心他想不開,警方更出動直升機及大批人員包圍他家,最後才發現是虛驚一場。