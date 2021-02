「美國隊長」重回漫威 傳將再扮「霹靂火」

克里斯伊凡(右)與潔西卡艾芭有可能再演「驚奇4超人」中的「霹靂火」和「隱形女」。(取材自IMDb)

在漫威 英雄系列電影中扮演「美國 隊長」(Captain America)的克里斯伊凡(Chris Evans),前年在「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)上映前已經發表「畢業宣言」,各方以為他已經揮別漫威,而片中也安排了很圓滿的結局,大家雖然不捨,也都對他的退場沒有太大意見。想不到克里斯伊凡近期傳又和漫威洽談新約,可望回歸亮相,一時之間網友議論紛紛。

然而根據歐美最新情報,克里斯伊凡回到漫威影片的方式恐怕會令各方大出意外。消息來源指克里斯演出的漫威新片其中之一會是「奇異 博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),而他不只演出一個角色,還會以另外一個身分登場,除了已經有人預期的「邪惡九頭蛇版美國隊長」外,他還將再度飾演「驚奇4超人」(Fantastic Four)裡的「霹靂火」強尼史東(Johnny Storm)。

在成功扮演「美國隊長」、贏得漫畫迷喜愛之前,克里斯伊凡本是因為主演了「驚奇4超人」中的「霹靂火」而崛起,然而那時漫威還沒取回「驚奇4超人」拍攝權,漫威迷不認為這個版本有呈現原作精髓,在漫威收回「驚奇4超人」版權後,各方對於新版演員陣容多有揣測,想不到漫威可能會先洽談原版的克里斯再度回鍋。

原來「奇異博士2」要提到平行時空多重宇宙,所有的英雄人物都可以有不同版本,既然「美國隊長」在另一時空都能變成邪惡的九頭蛇組織一員,舊版「驚奇4超人」自然也可以再度出現,也會是很有噱頭的安排。同樣消息來源還提到,除了克里斯伊凡有可能再扮「霹靂火」,演他姊姊「隱形女」的潔西卡艾芭也被接洽回歸中。