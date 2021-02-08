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「美國隊長」重回漫威 傳將再扮「霹靂火」

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯伊凡（右）與潔西卡艾芭有可能再演「驚奇4超人」中的「霹靂火」和「隱形女」。（取材自IMDb）
克里斯伊凡（右）與潔西卡艾芭有可能再演「驚奇4超人」中的「霹靂火」和「隱形女」。（取材自IMDb）

漫威英雄系列電影中扮演「美國隊長」（Captain America）的克里斯伊凡（Chris Evans），前年在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）上映前已經發表「畢業宣言」，各方以為他已經揮別漫威，而片中也安排了很圓滿的結局，大家雖然不捨，也都對他的退場沒有太大意見。想不到克里斯伊凡近期傳又和漫威洽談新約，可望回歸亮相，一時之間網友議論紛紛。

然而根據歐美最新情報，克里斯伊凡回到漫威影片的方式恐怕會令各方大出意外。消息來源指克里斯演出的漫威新片其中之一會是「奇異博士2」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），而他不只演出一個角色，還會以另外一個身分登場，除了已經有人預期的「邪惡九頭蛇版美國隊長」外，他還將再度飾演「驚奇4超人」（Fantastic Four）裡的「霹靂火」強尼史東（Johnny Storm）。

在成功扮演「美國隊長」、贏得漫畫迷喜愛之前，克里斯伊凡本是因為主演了「驚奇4超人」中的「霹靂火」而崛起，然而那時漫威還沒取回「驚奇4超人」拍攝權，漫威迷不認為這個版本有呈現原作精髓，在漫威收回「驚奇4超人」版權後，各方對於新版演員陣容多有揣測，想不到漫威可能會先洽談原版的克里斯再度回鍋。

原來「奇異博士2」要提到平行時空多重宇宙，所有的英雄人物都可以有不同版本，既然「美國隊長」在另一時空都能變成邪惡的九頭蛇組織一員，舊版「驚奇4超人」自然也可以再度出現，也會是很有噱頭的安排。同樣消息來源還提到，除了克里斯伊凡有可能再扮「霹靂火」，演他姊姊「隱形女」的潔西卡艾芭也被接洽回歸中。

漫威 美國 奇異

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