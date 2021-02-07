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老牌「泰山」男星麥可亨利 84歲病逝

記者蘇詠智／綜合報導
老牌「泰山」男星麥克亨利，已於年初在美逝世。（取材自臉書）
老牌「泰山」男星麥克亨利，已於年初在美逝世。（取材自臉書）

近來好幾位資深影星相繼離世，曾在1960年代主演幾部「泰山」（Tarzan ）片的麥克亨利（Mike Henry ），已於上月8日病逝，家屬近日才承認。麥克亨利年輕時是美式足球隊員，因為常年衝撞頭部，晚年為慢性創傷性腦病變所苦，又有帕金森氏症，享年84歲。

麥克亨利入行前曾是美式足球隊員，身高191公分、體型壯碩，因而獲選為1960年代的銀幕「泰山」化身，他所演出的這幾部「泰山」，在片中高大威猛的模樣，是不少觀眾童年時的回憶。

在交出「泰山」棒子後，麥克亨利於畢雷諾斯（Burt Reynolds）領銜的飆車喜劇「追追追」（Smokey and the Bandit）系列飾演少根筋的警長之子，創下比主演「泰山」電影時更受歡迎的事業巔峰。

然而他之前在打美式足球時，因為常年衝撞頭部，晚年被慢性創傷性腦病變所苦，又得了帕金森氏症，與青年力壯的模樣相去甚遠。

由於帕金森氏症的影響，他在1988年息影，此後30多年都沒有再接任何戲。

與他結婚36年的妻子雪柔在聲明中表示很難找到有誰說過一句關於他的難聽話，他是世界上最可愛的人之一，昔日的「泰山」迷也都深感不捨。

麥克亨利（左）以「追追追」中的耍笨角色再創演員事業高峰。（取材自IMDb）
麥克亨利（左）以「追追追」中的耍笨角色再創演員事業高峰。（取材自IMDb）

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