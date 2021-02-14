《法蘭克伯伯》的抉擇

《法蘭克伯伯》的電影海報。（Amazon）

蓓絲出身於南卡羅來納州鄉下一個凝聚力強大的家族。任教紐約大學的法蘭克伯伯，鮮少回來探親，可率直粗獷的祖父對住在遠方的長子法蘭克向來不假辭色，常當眾讓他下不了台，得勞動祖母出來緩頰，法蘭克都一笑置之。法蘭克伯伯儒雅淡定的氣質，飽學雋永的談吐，替人著想的體貼細心，都和祖父母、爸媽、叔叔、姑姑大不相同，成為蓓絲心目中的偶像。

蓓絲高中畢業，決定離開鄉下到紐約市 見見世面，就讀法蘭克伯伯執教的大學。父母送她去紐約市，才知道單身的法蘭克伯伯有位同居五年的猶太裔女友。開學沒有多久，蓓絲聽說法蘭克伯伯家裡要開一個派對，沒有受到邀請就上門去了，相信法蘭克伯伯不會介意。結果，她發現了法蘭克伯伯不想讓她知道的一個秘密─已過不惑之年仍然單身的法蘭克，真正的伴侶是位穆斯林男性，名叫瓦利，兩人情同夫妻。那位猶太裔女友只是暫時借來應付親戚，隱瞞他的真正性向。

假女友 隱瞞真正性向

法蘭克接到家裡電話，獲悉父親心臟病發突然過世，他決定開車帶蓓絲一起返鄉奔喪。瓦利希望能夠同行照顧，法蘭克擔心家人不能接受同性戀情而拒絕。在路上，法蘭克發現瓦利還是租了一輛車跟了過來。後來證明，瓦利擔心法蘭克無法承受這種情況下返鄉的情緒波動是有道理的，他太了解法蘭克年少時曾有過的一段不堪回首經歷，很可能因為父親過世再度引發他心神崩潰，乃至輕生。

近年許多電影探討同性戀者承受的家庭和社會壓力，《法蘭克伯伯》（Uncle Frank）是最新上映的一部，2020年11月25日起由亞馬遜影視網發行，但2020年1月25日已在獨立電影節日舞（Sundance）影展首映過。

故事由蓓絲第一人稱敘述開展，訴說她自幼崇拜的法蘭克伯伯具有完美形象。到紐約後發現伯伯不為人知的另一面，而在返鄉行中，蓓絲陸續發現更多的碎片，最終拼湊出法蘭克的真實風貌。導演艾倫・鮑爾 （Alan Ball）設計的第二條支線，是法蘭克本人的意識，流動於少年記憶和當前生活間，次第揭開父親與他僵硬的親子關係之癥結。雙線交叉進行，個性活潑搞笑的瓦利穿梭其間，為一齣本質悲劇源源注入輕鬆笑料。

真男友 是導演另一半

鮑爾曾以電視劇集Six Feet Under（台譯《六呎風雲》）贏得2002年艾美獎的最佳導演冠冕，以American Beauty（台譯《美國 心玫瑰情》）贏得2000年奧斯卡最佳原創劇本獎。《法蘭克伯伯》亦是原創劇本，並非根據小說或真人實事改編，但人物與事件都有激發編劇靈感的原型。鮑爾的父親也名法蘭克，年少好友山姆也自溺於湖中。雖然鮑爾從來沒有和父親談過那件不幸，不瞭解來龍去脈，但他明白父親受到的衝擊並不因為時光流逝而淡化。

飾演同性戀伴侶瓦利的Peter Macdissi，正是鮑爾實際生活中的另一半，來自黎巴嫩。片中的穆斯林瓦利不時提到伊斯蘭教的信仰和文化觀。電影中法蘭克刻意隱瞞他的同性戀性向，卻在父親的葬禮當天被殘酷地揭發，讓他顏面盡失幾乎自殺。後來家人還是基於血濃於水感情而接受了他。但是上世紀70年代那些保守的南方鄉下人對同性戀親人表現的各種反應，從真心接納到虛與委蛇，到難掩心中不滿，都是鮑爾本人出櫃時經歷的待遇。

和本片設定的背景年代相比，當前同性戀出櫃的壓力小得多，社會接納度較大；然而，包括同性戀和變性人在內的所謂LGBT群，在美國的保守地區仍然是禁忌議題，很多人投票選政治人物時唯一的考量，就是候選人對LGBT持贊成或反對立場。都市人與鄉村民眾、年齡老少，各群體對LGBT的接受度也迥然有異，美國的分裂並非今日始有。

《法蘭克伯伯》一路行雲流水中凸顯群體差異，編導的重點不在碰觸政治，而在於探討倫理關係如何面對親人出櫃的衝擊。人們可以大義凜然地斥責同性戀「不道德」，會遭到「天譴」；可是，一旦發現自己的血親，在同樣的家庭價值觀中成長，竟然是同性戀時，會大義滅親斷絕關係呢？還是認清性向的天生本質，接納擁抱，親情至上？就像極端保守的前美國副總統錢尼，最後還是接受了女兒是同性戀的事實。

「活出你心目中的理想本色，還是照別人的期待去生活，完全由你選擇。」是法蘭克伯伯給鄉下姪女的人生箴言。電影將近結尾，蓓絲也用這句話，鼓舞法蘭克伯伯坦蕩無愧地活下去，雖然，活出真我付出的代價可能十分慘痛。