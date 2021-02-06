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漫威英雄「驚奇先生」傳婚變 妻痛心喊「Game over」

記者蘇詠智／綜合報導
尤恩葛魯菲與艾莉絲伊凡曾是娛樂圈的幸福明星夫妻。（路透資料照片）
尤恩葛魯菲與艾莉絲伊凡曾是娛樂圈的幸福明星夫妻。（路透資料照片）

漫威漫畫改編的英雄電影「驚奇4超人」(Fantastic Four)中扮演「驚奇先生」的男主角尤恩葛魯菲Ioan Gruffudd和同是演員的妻子艾莉絲伊凡(Alice Evans)驚傳婚變，兩人給外界的「神仙眷侶」美好印象瞬間粉碎。

艾莉絲在網站上發布的圖，是一顆破碎的心，上面寫著「Game Over」。她指控尤恩給她精神上的虐待，「我想他再也不愛我了！」這讓她一度精神崩潰。

她從沒想到這樣的事情會發生在自己身上，也試圖努力挽回，因為她深愛和尤恩所生的兩個女兒，她也還愛尤恩，無奈尤恩腦袋裡某些東西，讓她覺得他不會再回到妻女身邊了。

雖然傷痛很難忍耐，儘管女兒們不在時她幾乎整天以淚洗面，但她會為女兒們的未來好好打算。

尤恩在娛樂圈雖沒像合演「驚奇4超人」的潔西卡艾芭(Jessica Alba)、克里斯伊凡(Chris Evans)那樣大紅大紫，卻始終片約不斷，他保持斯文優雅形象，鮮少鬧緋聞

儘管「太陽報」曾經稱兩人近日時常溝通，甚至還會談笑，彷彿有可能圓滿解決，尤恩上街購物時也被發現手上婚戒未摘，都令各方推測他們的婚姻還有延續下去的機會。

克里斯伊凡（左起）、尤恩葛魯菲、潔西卡艾芭與麥可奇克利斯扮演「驚奇4超人」。（取...
克里斯伊凡（左起）、尤恩葛魯菲、潔西卡艾芭與麥可奇克利斯扮演「驚奇4超人」。（取材自IMDb）
艾莉絲伊凡發布「Game over」心碎圖片，暗示婚姻裂痕已無法癒合，恐只有離異...
艾莉絲伊凡發布「Game over」心碎圖片，暗示婚姻裂痕已無法癒合，恐只有離異下場。（取材自Instagram）

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