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裘德洛？艾迪瑞德曼？主角傳染疫 「怪獸3」停拍

記者陳建嘉／綜合報導
裘德洛驚傳可能染疫，他在「怪獸與牠們的產地」飾演年輕時期的鄧不利多校長。（取材自IMDb）
裘德洛驚傳可能染疫，他在「怪獸與牠們的產地」飾演年輕時期的鄧不利多校長。（取材自IMDb）

新冠肺炎疫情全球持續延燒，「怪獸與牠們的產地3」（Fantastic Beasts 3）在歷經強尼戴普換角風波之後，近期正式開拍，卻驚傳有「不可取代的重要演員」在片場染疫，讓劇組緊急停止在英國利維斯登的拍攝工作，更有媒體繪聲繪影指出，染疫的可能是大牌明星裘德洛（Jude Law）、艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），引發網友激烈討論。

艾迪瑞德曼也被列為可能染疫對象。（取材自IMDb）
艾迪瑞德曼也被列為可能染疫對象。（取材自IMDb）

根據英國每日郵報指出，其實早在去年9月，就有一名口音指導確診，當時劇組換人後就繼續拍攝工作，沒想到英國疫情持續肆虐，如今又有重要演員確診，感染的還是南非變種病毒，「因為無法換人拍攝，所以我們也不知何時才能復拍」，消息人士更說，「怪獸3」自正式復工以後，片場嚴格防疫，被認為是其他劇組的模範，竟仍有人染疫，「我們很擔憂，在這樣的狀況下，南非變種病毒竟還能夠成功闖進來」。

「怪獸」系列全球票房熱賣，前一集更加入兩大明星強尼戴普（Johnny Depp）、裘德洛，只是第三集開拍以來命運多舛，先前華納影業高層便因為強尼戴普傳出負面家暴新聞，將他開除，換角為丹麥影帝邁斯米克森（Mads Mikkelsen），引起網友不滿，認為官司還未有定論，華納就未審先判。

如今，「怪獸3」劇組再度有人確診新冠肺炎，這回更傳出可能是裘德洛、艾迪瑞德曼等主角染疫，讓不少「怪獸」影迷表示擔心，在現今疫情未見明朗的狀態下，不知何時才能看到這部電影。

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