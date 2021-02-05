史上第一人！「黑豹」查德維克鮑斯曼 演員工會獎勇奪4提名

「黑豹」查德維克鮑斯曼遺作「藍調天后」再度提名演員工會獎影帝。（取材自推特）

美國 演員工會獎（SAG）公布提名 名單，去年因癌症 去世的「黑豹」查德維克鮑斯曼（Chadwick Aaron Boseman）創造了一個紀錄，憑「誓血五人組」（Da 5 Bloods）和「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）拿下最佳男主角、最佳男配角提名，加上最佳群戲和最佳特技群戲，成為首個一屆拿下四個提名的演員。

薇拉戴維斯（Viola Davis）、凱莉穆里根（Carey Mulligan）、法蘭西絲麥朵曼（Frances Louise McDormand）則分別以「藍調天后」、「花漾女子」（Promising Young Woman）、「游牧人生」（Nomadland）獲最佳女主角提名。

另外，外界最為關注的整體演出獎，大熱門電影「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7）、「藍調天后」以及「誓血五人組」皆有入圍。另外在肯定動作特技演出部分，去年少數上映的娛樂大片「花木蘭」（Mulan）、「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）都上榜。