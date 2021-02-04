金球獎 「曼克」入圍6項最風光 3女導演獲提名破天荒

Netflix電影「曼克」提名6項電影類金球獎，成為本屆大贏家。（圖：Netflix提供）

第78屆金球獎公布入圍 名單，照樣是幾家歡樂幾家愁，Netflix原創電影 「曼克」（Mank）入圍最佳影片、最佳導演 、最佳男主角蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、最佳女配角亞曼達賽佛瑞（﻿Amanda Seyfried﻿）、最佳劇本以及最佳電影原創音樂等6項大獎，由於去年新冠肺炎肆虐，導致眾多院線電影都無法上映，意外造成Netflix電影大反攻，亞軍為「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7），共提名最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen) 以及最佳電影原創歌曲「HEAR MY VOICE」，等5項大獎，兩部皆為Netflix電影，Netflix總計入圍22項提名，為本屆最大贏家。

另外，共有3部電影獲得4項提名，分別為「父親」（The Father）的戲劇類最佳影片、戲劇類最佳男主角安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、最佳女配角奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）以及最佳劇本；「游牧人生」（Nomadland）的最佳影片、最佳導演趙婷、最佳女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）以及最佳劇本；「花漾女子」（Promising Young Woman）則有最佳影片、最佳導演、最佳女主角凱莉穆里根（Carey Mulligan）以及最佳劇本。至於去年評價大好的「幸福剛剛好」（Music），改造甜美女星凱特哈德森（Kate Hudson），助她入圍最佳女主角，「失控的審判」(The Mauritanian) 則讓茱蒂佛斯特（Jodie Foster）睽違多年再度闖入金球獎入圍名單。

值得關注的是，這次共有趙婷、雷吉娜金（Regina King）、埃默拉爾德芬內爾（Emerald Fennell）三位女導演入圍，是有史以來獲得最佳導演提名女性人數最多的一次。而趙婷也成為了首個獲得金球獎最佳導演獎提名的中國女導演。

然則這回依舊有不少遺珠之憾，包括「Minari」的尹汝貞、「誓血五人組」（Da 5 Bloods）的導演史派克李（Spike Lee），更有網友表示訝異，認為去年底甫在Netflix上線，評價不佳的「畢業舞會」（The Prom）竟能一舉入圍音樂及喜劇最佳影片、最佳男主角詹姆斯柯登（James Corden）等獎項，讓人跌破眼鏡，但也有其他網友緩頰，認為去年的音樂、喜劇電影較弱，才能讓技術層面較強的「畢業舞會」突圍。