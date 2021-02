金球獎 「曼克」入圍6項最風光 3女導演獲提名破天荒

Netflix電影「曼克」提名6項電影類金球獎,成為本屆大贏家。(圖:Netflix提供)

第78屆金球獎公布入圍 名單,照樣是幾家歡樂幾家愁,Netflix原創電影 「曼克」(Mank)入圍最佳影片、最佳導演 、最佳男主角蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)、最佳女配角亞曼達賽佛瑞(Amanda Seyfried)、最佳劇本以及最佳電影原創音樂等6項大獎,由於去年新冠肺炎肆虐,導致眾多院線電影都無法上映,意外造成Netflix電影大反攻,亞軍為「芝加哥七人案:驚世審判」(The Trial of the Chicago 7),共提名最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen) 以及最佳電影原創歌曲「HEAR MY VOICE」,等5項大獎,兩部皆為Netflix電影,Netflix總計入圍22項提名,為本屆最大贏家。

另外,共有3部電影獲得4項提名,分別為「父親」(The Father)的戲劇類最佳影片、戲劇類最佳男主角安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)、最佳女配角奧莉維亞柯爾曼(Olivia Colman)以及最佳劇本;「游牧人生」(Nomadland)的最佳影片、最佳導演趙婷、最佳女主角法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)以及最佳劇本;「花漾女子」(Promising Young Woman)則有最佳影片、最佳導演、最佳女主角凱莉穆里根(Carey Mulligan)以及最佳劇本。至於去年評價大好的「幸福剛剛好」(Music),改造甜美女星凱特哈德森(Kate Hudson),助她入圍最佳女主角,「失控的審判」(The Mauritanian) 則讓茱蒂佛斯特(Jodie Foster)睽違多年再度闖入金球獎入圍名單。

值得關注的是,這次共有趙婷、雷吉娜金(Regina King)、埃默拉爾德芬內爾(Emerald Fennell)三位女導演入圍,是有史以來獲得最佳導演提名女性人數最多的一次。而趙婷也成為了首個獲得金球獎最佳導演獎提名的中國女導演。

然則這回依舊有不少遺珠之憾,包括「Minari」的尹汝貞、「誓血五人組」(Da 5 Bloods)的導演史派克李(Spike Lee),更有網友表示訝異,認為去年底甫在Netflix上線,評價不佳的「畢業舞會」(The Prom)竟能一舉入圍音樂及喜劇最佳影片、最佳男主角詹姆斯柯登(James Corden)等獎項,讓人跌破眼鏡,但也有其他網友緩頰,認為去年的音樂、喜劇電影較弱,才能讓技術層面較強的「畢業舞會」突圍。