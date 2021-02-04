我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

金球獎 「曼克」入圍6項最風光 3女導演獲提名破天荒

娛樂新聞組╱綜合報導
Netflix電影「曼克」提名6項電影類金球獎，成為本屆大贏家。（圖：Netflix提供）
Netflix電影「曼克」提名6項電影類金球獎，成為本屆大贏家。（圖：Netflix提供）

第78屆金球獎公布入圍名單，照樣是幾家歡樂幾家愁，Netflix原創電影「曼克」（Mank）入圍最佳影片、最佳導演、最佳男主角蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、最佳女配角亞曼達賽佛瑞（﻿Amanda Seyfried﻿）、最佳劇本以及最佳電影原創音樂等6項大獎，由於去年新冠肺炎肆虐，導致眾多院線電影都無法上映，意外造成Netflix電影大反攻，亞軍為「芝加哥七人案：驚世審判」（The Trial of the Chicago 7），共提名最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen) 以及最佳電影原創歌曲「HEAR MY VOICE」，等5項大獎，兩部皆為Netflix電影，Netflix總計入圍22項提名，為本屆最大贏家。

另外，共有3部電影獲得4項提名，分別為「父親」（The Father）的戲劇類最佳影片、戲劇類最佳男主角安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、最佳女配角奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）以及最佳劇本；「游牧人生」（Nomadland）的最佳影片、最佳導演趙婷、最佳女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）以及最佳劇本；「花漾女子」（Promising Young Woman）則有最佳影片、最佳導演、最佳女主角凱莉穆里根（Carey Mulligan）以及最佳劇本。至於去年評價大好的「幸福剛剛好」（Music），改造甜美女星凱特哈德森（Kate Hudson），助她入圍最佳女主角，「失控的審判」(The Mauritanian) 則讓茱蒂佛斯特（Jodie Foster）睽違多年再度闖入金球獎入圍名單。

值得關注的是，這次共有趙婷、雷吉娜金（Regina King）、埃默拉爾德芬內爾（Emerald Fennell）三位女導演入圍，是有史以來獲得最佳導演提名女性人數最多的一次。而趙婷也成為了首個獲得金球獎最佳導演獎提名的中國女導演。

然則這回依舊有不少遺珠之憾，包括「Minari」的尹汝貞、「誓血五人組」（Da 5 Bloods）的導演史派克李（Spike Lee），更有網友表示訝異，認為去年底甫在Netflix上線，評價不佳的「畢業舞會」（The Prom）竟能一舉入圍音樂及喜劇最佳影片、最佳男主角詹姆斯柯登（James Corden）等獎項，讓人跌破眼鏡，但也有其他網友緩頰，認為去年的音樂、喜劇電影較弱，才能讓技術層面較強的「畢業舞會」突圍。

「芭樂特續集電影」入圍喜劇類最佳影片、最佳男主角，身為監製、男主角薩夏拜倫柯恩還...
「芭樂特續集電影」入圍喜劇類最佳影片、最佳男主角，身為監製、男主角薩夏拜倫柯恩還另以「芝加哥七人案：驚世審判」提名最佳男配角，是今年最風光的入圍者。（取材自推特）
亞曼達賽佛瑞一改性感偶像形象，以「曼克」提名最佳女配角。（取材自推特）
亞曼達賽佛瑞一改性感偶像形象，以「曼克」提名最佳女配角。（取材自推特）
茱蒂佛斯特以「失控的審判」提名金球獎最佳女配角。（圖：Catchplay提供）
茱蒂佛斯特以「失控的審判」提名金球獎最佳女配角。（圖：Catchplay提供）
凱特哈德森以「幸福剛剛好」提名金球獎音樂及喜劇類最佳女主角。（圖：Catchpl...
凱特哈德森以「幸福剛剛好」提名金球獎音樂及喜劇類最佳女主角。（圖：Catchplay提供）

導演 電影 入圍

上一則

「黑豹」查德維克鮑斯曼 遺作「藍調天后」搶影帝

下一則

抖音邀劉德華進駐 傳開價1億 下一個目標是王菲？

延伸閱讀

金球獎／「王冠」、「艾蜜莉」搶視后 莉莉柯林斯超興奮

金球獎／「王冠」、「艾蜜莉」搶視后 莉莉柯林斯超興奮
金球獎入圍／創歷史！首位華裔女性 趙婷提名最佳導演

金球獎入圍／創歷史！首位華裔女性 趙婷提名最佳導演
華裔趙婷 入圍金球獎最佳導演 黑豹遺作搶影帝

華裔趙婷 入圍金球獎最佳導演 黑豹遺作搶影帝
金球獎／「曼克」入圍6項成大贏家 「芝加哥」緊追

金球獎／「曼克」入圍6項成大贏家 「芝加哥」緊追

熱門新聞

華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30
曾之喬(左、中)、Jessica(右)都在IG放上Peekaboo ISeeU的穿搭造型。圖／取自IG

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

2021-01-31 11:12
胡錦(左)、顧安生結婚多年，鶼鰈情深。（本報資料照片）

70年代潘金蓮嫁主播 胡錦、顧安生相知相守40年

2021-01-28 02:27
王祖賢回應色情廣告的留言被挖出。（取材自臉書）

王祖賢驚見裸女 嚇到留言勸：衣服穿好

2021-02-02 02:28
馬可（右）曾在「花千骨」中飾演六界第一美男「殺阡陌」。圖／摘自微博

「花千骨」第一美男認了隱婚2年 演員妻疑似有孕

2021-01-28 12:08
張柏芝上「乘風破浪的姐姐2」，話題度很高，她挑戰唱跳的表現也被網友熱議。（取材自微博）

張柏芝「負責美就好」？王菲好友：什麼玩意兒

2021-01-31 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟