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「胖艾美」瘦身成功 驚爆分手小男友 發文自稱單身女孩

娛樂新聞組╱綜合報導
「胖艾美」瑞貝爾威爾森瘦身成功，卻爆出和男友分手了。（取材自Instagram）
「胖艾美」瑞貝爾威爾森瘦身成功，卻爆出和男友分手了。（取材自Instagram）

40歲「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）去年瘦身有成，鏟肉28公斤，揮別棉花糖女孩身分，同時桃花朵朵開，交了小11歲的富豪男友雅各（Jacob Busch），雅各是一名釀酒公司的繼承人，外型帥氣高大，不過瑞貝爾日前在IG發文，強調自己是「單身女孩」，證實已與雅各結束戀情。

瑞貝爾多次在IG貼出與前男友雅各的互動曖昧照，但近期已不再與雅各互動，正式宣告分手。瑞貝爾並未透露分手原因，但她曾在受訪時提到雅各很注重隱私，不太喜歡自己的私生活曝露在鎂光燈下，所以瑞貝爾在談戀愛階段，也一直很注意對方感受。

不過近期新冠肺炎肆虐，瑞貝爾沒新戲拍，只能久居老家澳洲，雅各則待在洛杉磯經營公司，兩人只能談遠距離戀情，有好幾個月都未能見面，令外媒猜測這就是他們分手的主因。

據悉，兩人是2019年在出席摩納哥的活動時認識，接下來在10月一起到墨西哥度假，此後戀情開始逐漸加速升溫。在2020年9月正式公開後，就經常曬恩愛。不過到了耶誕節之後，瑞貝爾威爾森的Instagram上頭，就沒有出現男友的照片，顯然這段戀情也留在2020年，無緣再發展下去。

澳洲 墨西哥 耶誕節

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