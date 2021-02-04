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「黑豹」查德維克鮑斯曼 遺作「藍調天后」搶影帝

娛樂新聞組╱綜合報導
「黑豹」查德維克鮑斯曼以遺作「藍調天后」入圍金球獎影帝。（取材自推特）
「黑豹」查德維克鮑斯曼以遺作「藍調天后」入圍金球獎影帝。（取材自推特）

第78屆金球獎公布入圍名單，本屆在新冠肺炎影響下，並未公開辦記者會，以視訊方式，透過莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、泰拉姬韓森(Taraji P. Henson) 等女星講述名單，在電影類部分，去年因癌症逝世的「黑豹」查德維克鮑斯曼（Chadwick Boseman）以「藍調天后」(Bessie)角逐最佳男主角。

查德威克鮑斯曼在遺作「藍調天后」中飾演年輕小號手，忍痛拍完最後作品依舊獲得好評，順利提名戲劇類影帝，這也是他首度入圍金球獎，只可惜他永遠也無法親自領獎了。

至於在電視類部分，去年熱映的Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）成績亮眼，女主角莉莉柯林斯也再攀事業高峰，該劇更入圍最佳喜劇類影集。

而英國皇室影集「王冠」（The Crown）則以6項提名毫無意外成為入圍大贏家，去年艾美獎大豐收的「富家窮路」（Schitt's Creek）獲得5項提名，「還原人生」（The Undoing）與「黑錢勝地」（Ozark）則雙雙斬獲4項提名。夯劇「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）也入圍最佳迷你影集與電視電影、迷你影集或電視電影最佳女主角提名。

提名 入圍 電影

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