貴氣男神艾米漢默變病態色狼 前妻心碎、震驚

伊莉莎白錢伯斯（左）對前夫艾米漢默感到心碎。（路透資料照片）

歐美演藝界近日有幾位男星先後爆出醜聞，合作單位紛紛切割，其中包括曾在「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）、「魔鏡，魔鏡」（Mirror Mirror）等片中以帥氣王子面貌登場的艾米漢默（Armie Hammer），他出身豪門、高大英俊，結果竟被踢爆沉迷於性虐與食人的幻想，還會對之前的伴侶講一些淫亂下流的髒話，讓無數迷姐迷妹心碎。

去年他宣布和結婚十年的伊莉莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）分手，伊莉莎白到日前終於提及前夫的醜事，雖然沒點破他的名字，卻稱自己震驚、心碎、難過，也希望受害者趕快尋求幫助，才能夠讓傷痛早日癒合。

艾米漢默瞬間從童話裡的夢幻王子，變成披著高貴華服的病態色狼，形象跌至谷底，原本談定和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）合演一部有浪漫元素的冒險電影 ，以及要在描述「教父」拍攝曲折過程的影集中扮演其中一位製片，現兩個劇組都已將他踢掉，短期內只怕再無編導敢找他，就連小說 已推出的「以你的名字呼喚我」續集，也沒敢宣告繼續用他，網友則在社群網站 上對他冷嘲熱諷。

歐美媒體也挖出，艾米多年前在影集「花邊教主」（Gossip Girl）客串露臉，疑似得罪女主角布蕾克萊佛莉（Blake Lively），原定露臉六集，最後卻提早被請走。