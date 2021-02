貴氣男神艾米漢默變病態色狼 前妻心碎、震驚

伊莉莎白錢伯斯(左)對前夫艾米漢默感到心碎。(路透資料照片)

歐美演藝界近日有幾位男星先後爆出醜聞,合作單位紛紛切割,其中包括曾在「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)、「魔鏡,魔鏡」(Mirror Mirror)等片中以帥氣王子面貌登場的艾米漢默(Armie Hammer),他出身豪門、高大英俊,結果竟被踢爆沉迷於性虐與食人的幻想,還會對之前的伴侶講一些淫亂下流的髒話,讓無數迷姐迷妹心碎。

去年他宣布和結婚十年的伊莉莎白錢伯斯(Elizabeth Chambers)分手,伊莉莎白到日前終於提及前夫的醜事,雖然沒點破他的名字,卻稱自己震驚、心碎、難過,也希望受害者趕快尋求幫助,才能夠讓傷痛早日癒合。

艾米漢默瞬間從童話裡的夢幻王子,變成披著高貴華服的病態色狼,形象跌至谷底,原本談定和珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)合演一部有浪漫元素的冒險電影 ,以及要在描述「教父」拍攝曲折過程的影集中扮演其中一位製片,現兩個劇組都已將他踢掉,短期內只怕再無編導敢找他,就連小說 已推出的「以你的名字呼喚我」續集,也沒敢宣告繼續用他,網友則在社群網站 上對他冷嘲熱諷。

歐美媒體也挖出,艾米多年前在影集「花邊教主」(Gossip Girl)客串露臉,疑似得罪女主角布蕾克萊佛莉(Blake Lively),原定露臉六集,最後卻提早被請走。