緋聞前女友懷孕？小布：不可能是我的

布萊德彼特被捲入私生子風暴，頭痛不已。(路透資料照片)

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚官司還沒能結束，他又被捲進新的風波中。由於去年他和德國女模妮可(Nicole Poturalski)打得火熱、一起搭機前往法國城堡莊園度假被拍到，兩人的關係成為各方矚目焦點，結果感情來得急、去得快，才三個月後就傳分手。

不料，事情竟然沒完。妮可近日被拍到腹部看似隆起，八卦 刊物稱她已懷孕，推算時日之後，覺得布萊德彼特極有可能是生父。倘若確如所言，將是超勁爆醜聞，也不利他的離婚官司。

但New Idea引述不具名消息人士說，小布 對親友稱自己不可能是妮可孩子的父親，因為妮可與丈夫並未離異，兩人仍有夫妻之實，且妮可被傳懷孕以來，都沒有再跟布萊德彼特聯絡，要是他真是生父，不可能都沒有接到任何消息。

另一位消息人士則指妮可心中依舊把丈夫和兩人所生的兒子放在布萊德彼特之前，她和布萊德雖曾有火花，卻早已冷卻，她也無意為布萊德毀掉家庭。

因此現在就只有小布面對八卦報導的繪聲繪影而頭痛不已，深怕事情往他不樂見的方向發展。專門打臉八卦的網站則以為，妮可懷孕恐怕都是空穴來風，小布根本不用擔憂。