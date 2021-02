珍芳達欣喜打疫苗 奧莉維亞紐頓強拒絕接種

珍芳達。(美聯社資料照片)

新冠疫情肆虐全球,高齡人士屬高危群體,藝人接受疫苗 態度各不同。83歲珍芳達(Jane Fonda)欣然接種疫苗,並豎拇指稱「不痛」;72歲女星奧莉維亞紐頓強(Olivia Newton-John)則堅決表示不會接種疫苗。

明報報導,英美影視圈陸續有年長藝人接種疫苗,繼「魔戒」(The Lord of the Rings)伊恩麥基倫(Ian Mckellen)、「金盞花大酒店」(The Best Exotic Marigold Hotel)茱迪丹契(Judi Dench)、奧斯卡 影帝安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)之後,奧斯卡影后珍芳達也欣然注射。

戴口罩打疫苗後的珍芳達,大方把照片上傳到社交網,她對著鏡頭豎起拇指,並PO文說:「今日打了防疫針,不痛的。」

不過,歷經多次抗癌的澳洲 女星奧莉維亞紐頓強,面對疫苗的態度則大不同。聯合早報報導,奧莉維亞紐頓強1992年罹患乳癌,成功抗癌後,2013年、2017年再度復發。她前年透露罹患乳癌第四期,癌細胞在她的下背部形成腫瘤,聲言會與癌症共存。

屬于冠病高危人士的她近日與女兒Chloe接受澳洲媒體Herald Sun訪問時,直言不會打疫苗,Chloe說:「我不是反對打疫苗,但反對把疫苗內的水銀和農藥打入身體內。」