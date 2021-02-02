珍芳達欣喜打疫苗 奧莉維亞紐頓強拒絕接種

珍芳達。（美聯社資料照片）

新冠疫情肆虐全球，高齡人士屬高危群體，藝人接受疫苗 態度各不同。83歲珍芳達（Jane Fonda）欣然接種疫苗，並豎拇指稱「不痛」；72歲女星奧莉維亞紐頓強（Olivia Newton-John）則堅決表示不會接種疫苗。

明報報導，英美影視圈陸續有年長藝人接種疫苗，繼「魔戒」(The Lord of the Rings)伊恩麥基倫（Ian Mckellen）、「金盞花大酒店」(The Best Exotic Marigold Hotel)茱迪丹契（Judi Dench）、奧斯卡 影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）之後，奧斯卡影后珍芳達也欣然注射。

戴口罩打疫苗後的珍芳達，大方把照片上傳到社交網，她對著鏡頭豎起拇指，並PO文說：「今日打了防疫針，不痛的。」

不過，歷經多次抗癌的澳洲 女星奧莉維亞紐頓強，面對疫苗的態度則大不同。聯合早報報導，奧莉維亞紐頓強1992年罹患乳癌，成功抗癌後，2013年、2017年再度復發。她前年透露罹患乳癌第四期，癌細胞在她的下背部形成腫瘤，聲言會與癌症共存。

屬于冠病高危人士的她近日與女兒Chloe接受澳洲媒體Herald Sun訪問時，直言不會打疫苗，Chloe說：「我不是反對打疫苗，但反對把疫苗內的水銀和農藥打入身體內。」