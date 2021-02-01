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華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

莉莉詹姆斯不倫被罵翻 男方沒事

記者蘇詠智／綜合報導
莉莉詹姆斯自從爆發激吻已婚男星不倫事件後，每天遭到一堆網友的修理，友人都忍不住怒嗆是「霸凌」。（取材自Instagram）
莉莉詹姆斯自從爆發激吻已婚男星不倫事件後，每天遭到一堆網友的修理，友人都忍不住怒嗆是「霸凌」。（取材自Instagram）

未婚女星捲入已婚男星的不倫風波，下場多半比出軌男要慘很多。去年被拍到與「古墓奇兵」（Tomb Raider）男星多明尼克魏斯特（Dominic West）在羅馬激吻的「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James），果不其然遭到網友圍剿，每天被罵狐狸精、心機小三，更常被要求退出演藝圈。連她的友人都受不了，砲轟酸民的正義是雙重標準，多明尼克只要說服妻子出來親吻給攝影記者拍、就彷彿婚姻不受影響，不會再挨罵，莉莉卻必須承受千夫所指。

各國演藝圈都不乏已婚男星沾上未婚女星的不倫事件，通常男方出軌後會趕快設法求得妻子原諒、支持，然後在公眾眼前上演依舊恩愛的模樣，就可以逃過被批判，女方大多數都會有很長一段時間遭到各種批評、謾罵、被逼從公眾眼前消失，有如十惡不赦該下地獄，有的人真的因此挺不過而淡出幕前，正中批評者下懷。

莉莉詹姆斯在事情爆發後始終沒有公開對外說明，繼續完成手頭上的戲約，看似不太受打擊，其實網友怎麼可能放過她？當然每天修理、羞辱，想要她自己受不了先投降，她還是繼續撐著不想被影響，友人都已經看不下去，尤其多明尼克和莉莉受到的待遇有天壤之別，照說兩個人同樣犯錯，沒理由只抨擊莉莉而放過多明尼克，可是中外酸民皆是圍剿第三者的多，讓心猿意馬的出軌男每一次都逃過，永遠學不到教訓。

多明尼克魏斯特被拍到親吻未婚女星後，火速拉妻子上演恩愛秀，躲過輿論的抨擊。（路透...
多明尼克魏斯特被拍到親吻未婚女星後，火速拉妻子上演恩愛秀，躲過輿論的抨擊。（路透資料照片）

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