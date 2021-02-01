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好萊塢力捧亞裔新人 卻被亞洲觀眾嫌醜

記者蘇詠智／綜合報導
首位漫威力捧華裔英雄劉思慕的顏值，在亞洲與歐美有截然不同的評價。（取材自Instagram）
首位漫威力捧華裔英雄劉思慕的顏值，在亞洲與歐美有截然不同的評價。（取材自Instagram）

好萊塢近年來努力拉攏亞裔觀眾，除了在電影裡安排更多重要角色給亞裔外，也開發以亞裔領銜的題材。只是從迪士尼真人版「花木蘭」到漫威要推出的「上氣」，都碰到一個大難關：好萊塢電影公司期待能一口氣吸引亞洲觀眾、在歐美生活的亞裔與非亞裔，卻難找到所有人都滿意的交集。

「上氣」是漫威電影宇宙的第一位華裔英雄，最近又盛傳極有可能成漫威在新階段主打的最重要英雄之一，甚至是取代美國隊長的「道德指標」的位置，各方對演員人選當然高度矚目。中選的劉思慕雖符合歐美非亞裔民眾對亞裔的想像：單眼皮、高顴骨，卻被一堆從小在亞洲土生土長的網友嫌醜，連他都對自己一度感到懷疑。網友也並非毫無道理：倘若希望片子在亞洲大受歡迎，才要力捧亞裔演員當主角，不是該以亞洲觀眾的標準來選人，為何還找了擺明是用歐美人士對亞裔刻板印象考量的人選？

網友更不解的理由，在於過往鞏俐、章子怡等都曾參與歐美電影，迪士尼「花木蘭」的劉亦菲也算符合不少亞洲觀眾眼中的美女標準，要說好萊塢不理解亞洲觀眾的喜好，實在沒有可能，如此一來他們主要希望討好的到底是亞洲觀眾，還是自家歐美非亞裔觀眾？所幸「上氣」還有梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉等參與，亞洲網友形容：「主角主要抓歐美觀眾，亞洲觀眾就進場看梁朝偉、楊紫瓊這些囉。」

去年「花木蘭」在歐美影評不差，卻在中國大陸評價、票房都失利，顯然好萊塢對亞洲的理解與亞洲人自己是兩回事。夾在中間的歐美亞裔最是尷尬，既期望好萊塢的亞裔大片都能賣座，好讓他們有更多被看見的機會，卻明白亞洲觀眾在意的是好萊塢沒拍出真正的亞洲文化精髓，影響捧場的意願。

亞裔演員 好萊塢 電影

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