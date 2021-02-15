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湯姆霍蘭德爆瘦演軍人 小勞勃道尼讚演技

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆霍蘭德新片「Cherry」將在Apple TV+獨家上架。（取材自推特）
湯姆霍蘭德新片「Cherry」將在Apple TV+獨家上架。（取材自推特）

湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演，羅素兄弟(Russo Bros)執導「迷途之心」(Cherry)將於3月在Apple TV+獨家上架，與他交情甚好，有如他恩人及師傅的「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也已看完該片，實際上不只是「復仇者聯盟」（Avengers）系列電影，小勞勃道尼時常為湯姆霍蘭德指點迷津，湯姆也感恩於小勞勃，認為他是自己從影生涯的重要恩人。如今，小勞勃道尼已經看完湯姆霍蘭德主演的「迷途之心」，也盛讚該片。

根據Cinema Blend報導，小勞勃道尼坦言「老實說，這就是屬於那種電影，這就是湯姆，兄弟女士們，這是未來五年內你一定會喜愛，不可錯過的好電影，這是我對這部電影的最高評價，值得一看再看」，雖未多說，但他為湯姆霍蘭德的用心感到敬佩，湯姆為了演出該片，忠實詮釋受戰後創傷所苦的美軍，因此減去13公斤，呈現憔悴感，精湛演技讓小勞勃道尼也稱讚。

湯姆霍蘭德再次與「復仇者聯盟」系列導演羅素兄弟合作，雙方合作愉快，事實上羅素兄弟在自己監製電影「驚天營救」(Extraction)、「暴走曼哈頓」(21 Bridges)之間與許多漫威明星合作，接下來的「迷途之心」則是他們再度執導的新片，精彩可期。

小勞勃道尼、湯姆霍蘭德曾合作「復仇者聯盟：無限之戰」、「復仇者聯盟：終局之戰」等...
小勞勃道尼、湯姆霍蘭德曾合作「復仇者聯盟：無限之戰」、「復仇者聯盟：終局之戰」等多部漫威電影。（取材自推特）

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