神還原戴妃造型 「王冠」服裝師揭秘

艾瑪科林扮演戴安娜王妃宛如本尊。（取材自IMDb）

戴安娜王妃再生了！Netflix 耗巨資打造的劇集「王冠」(The Crown)第四季迎來戴安娜王妃(Diana)的出場，22歲年輕女星艾瑪可林（(Emma Corrin)扮演的戴妃，其神韻裝扮都做到了完美復刻。

封面新聞報導，以英國 王室為故事背景，Netflix耗巨資打造的劇集「王冠」(The Crown)從第一季開播後就引發關注，甚至連英國女王伊麗莎白二世都成為粉絲。

除了戴安娜王妃，劇中的查爾斯王子(Prince Charles)和其妹妹安妮公主(Princess Anne)的服裝也非常忠於歷史。「王冠」的服裝道具師艾米羅伯茨坦言，自己並不是簡單地把這兩位真實人物的衣服複製出來，而是根據他們的成長經歷量體裁衣。「查爾斯和安妮從第三季到第四季，他們的人物性格更加成熟了，因此我們通過衣著來反映他倆的變化和成熟」。

「王冠」第四季，查爾斯從一個穿著粗花呢夾克略顯沉悶的學生，變成了一個穿著雙排扣西裝的時髦而自信的紳士。第三季中安妮喜歡穿活潑的迷你裙和牛仔褲，第四季換上了西裝和針織衫，因為她組建了家庭，變得更加穩重。

艾米羅伯茨稱，自己在為「王冠」的演員製作服裝時，深感有必要在她的記憶中捕捉那個時代的感覺和色彩。「這幾乎是我不可推卸的一種責任」。於是在宣布訂婚的時候，劇中的戴安娜穿了一件藍色矢車菊的套裝，這個裝扮讓熟悉那段歷史的人感慨萬千，艾米羅伯茨表示，這套衣服她參考了歷史，但又進行了重新設計，力圖讓衣服與戴妃的藍寶石訂婚戒指完美搭配。

戴妃在劇中造型最大的亮點，莫過於與查爾斯那場世紀婚禮的婚紗造型。雖然只出現了短短的十幾秒，但從冠冕、領口袖口再到裙襬都實現了大程度的還原。

艾米羅伯茨透露，為了更真實地還原婚紗造型，他們還請教了戴妃原版婚紗的設計師David Emanuel，幫助他們選擇了更為準確的材質和顏色，而其中使用的蕾絲也是原版婚紗的蕾絲製造商再造的。