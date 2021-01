金獎非裔女星茜茜莉泰森 享壽96歲逝世

傳奇女星茜茜莉泰森逝世 享耆壽96歲。(路透)

曾獲奧斯卡 終身成就獎的美國 重量級非裔 女演員茜茜莉泰森(Cicely Tyson)日前逝世,享耆壽96歲。她生前演藝生涯獲獎無數,包括獲得多座艾美獎,及東尼獎。過世的消息由經紀人湯普森(Larry Thompson)對外宣布,但他未進一步詳說死因。

中央社報導,茜茜莉泰森憑藉「簡.皮特曼小姐自傳」(The Autobiography of Miss Jane Pittman)榮獲艾美獎迷你影集/電影最佳女主角,以及在1972年以電影「兒子離家時」(Sounder)獲奧斯卡最佳女主角提名。她的演藝事業橫跨70年,作品中經常探討種族主義與社會不公議題。

她也時常拒演一些她認為是強調非裔負面刻板印象的角色,包括女僕和娼妓。近期的作品包括影集「謀殺入門課」(How to Get Away with Murder)和「紙牌屋」(House of Cards)。

2018年,茜茜莉泰森在93歲高齡,以她一生事業作為美國兩個世代非裔女演員的標竿,獲得奧斯卡終身成就獎。

演員兼製片泰勒派瑞(Tyler Perry)在星光閃爍的好萊塢頒獎典禮上表示:「她是我們非裔美國人的女王。」

經紀人湯普森在聲明中寫道:「我為茜茜莉泰森處理演藝事業已經40多年了,每一年都感到是項殊榮和福氣。」而茜茜莉泰森的回憶錄日前才剛出版。