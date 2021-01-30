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金獎非裔女星茜茜莉泰森 享壽96歲逝世

娛樂新聞組／綜合報導
傳奇女星茜茜莉泰森逝世 享耆壽96歲。（路透）
傳奇女星茜茜莉泰森逝世 享耆壽96歲。（路透）

曾獲奧斯卡終身成就獎的美國重量級非裔女演員茜茜莉泰森（Cicely Tyson）日前逝世，享耆壽96歲。她生前演藝生涯獲獎無數，包括獲得多座艾美獎，及東尼獎。過世的消息由經紀人湯普森（Larry Thompson）對外宣布，但他未進一步詳說死因。

中央社報導，茜茜莉泰森憑藉「簡．皮特曼小姐自傳」（The Autobiography of Miss Jane Pittman）榮獲艾美獎迷你影集/電影最佳女主角，以及在1972年以電影「兒子離家時」（Sounder）獲奧斯卡最佳女主角提名。她的演藝事業橫跨70年，作品中經常探討種族主義與社會不公議題。

她也時常拒演一些她認為是強調非裔負面刻板印象的角色，包括女僕和娼妓。近期的作品包括影集「謀殺入門課」（How to Get Away with Murder）和「紙牌屋」（House of Cards）。

2018年，茜茜莉泰森在93歲高齡，以她一生事業作為美國兩個世代非裔女演員的標竿，獲得奧斯卡終身成就獎。

演員兼製片泰勒派瑞（Tyler Perry）在星光閃爍的好萊塢頒獎典禮上表示：「她是我們非裔美國人的女王。」

經紀人湯普森在聲明中寫道：「我為茜茜莉泰森處理演藝事業已經40多年了，每一年都感到是項殊榮和福氣。」而茜茜莉泰森的回憶錄日前才剛出版。

非裔 美國 奧斯卡

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