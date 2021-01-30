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賈斯汀「帕瑪」當暖爸 全靠李奧納多牽線

記者陳建嘉／台北-洛杉磯連線專訪
賈斯汀在新片「帕瑪」演出剛結束12年刑期的更生人，演技亦有大突破。（圖：Apple TV+提供）
賈斯汀在新片「帕瑪」演出剛結束12年刑期的更生人，演技亦有大突破。（圖：Apple TV+提供）

賈斯汀(Justin Timberlake)一改昔日的流行樂天王形象，在新片「帕瑪」(Palmer)飾演剛服完12年刑期的更生人帕瑪，與住在隔壁的孤單小男孩結為忘年之交。導演費雪史蒂芬(Fisher Stevens)受訪，表示電影成本僅670萬美金，卻能找來他素不相識的大明星賈斯汀，原來是李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)當起中間橋梁。

費雪曾與李奧納多合作紀錄片「洪水來臨前」(Before the Flood)，交情甚好，當費雪開拍籌備多年的「帕瑪」時，並未想過找大明星；不過李奧的經紀人向他透露同經紀公司的賈斯汀，對這部電影很有興趣，甚至主動接洽費雪，勤做功課，就為了精準詮釋這個傷痕累累的中年男子。

費雪笑稱拍片經費吃緊，只有25天，在路易斯安納州開拍時，適逢當地的颶風季，幸好拍片過程很順利，賈斯汀也與童星萊恩艾德培養絕佳情誼。不過萊恩僅8歲，在合作前從未聽過賈斯汀的大名，「讓他有點心碎，覺得自己老了」。費雪認為賈斯汀雖是樂壇巨星，年近40歲的他，在事業、家庭上也面臨著轉捩點，因而覺得他很適合這角色。

賈斯汀與潔西卡貝兒結婚近9年，去年迎來第二個小孩菲尼亞，他坦言片中的父子情特別觸動他的心弦，「我第一次讀到這個故事時，很感動，能拍這部電影讓我很興奮」，更說這部電影的角色讓他想到自己的祖父、父親以及自己當爸的體驗。「帕瑪」已於Apple TV+熱映中。

導演費雪史蒂芬(左2)受訪時大讚賈斯汀(右2)，貴為流行樂天王，不僅願意降低片酬...
導演費雪史蒂芬(左2)受訪時大讚賈斯汀(右2)，貴為流行樂天王，不僅願意降低片酬，也多次參與討論劇本。（圖：Apple TV+提供）
導演費雪史蒂芬受訪時大讚賈斯汀(左)的演技，與小童星萊恩艾德(右)的互動對手戲很...
導演費雪史蒂芬受訪時大讚賈斯汀(左)的演技，與小童星萊恩艾德(右)的互動對手戲很可愛。（圖：Apple TV+提供）
導演費雪史蒂芬受訪時大讚賈斯汀(左)的演技，與小童星萊恩艾德(右)的互動對手戲很...
導演費雪史蒂芬受訪時大讚賈斯汀(左)的演技，與小童星萊恩艾德(右)的互動對手戲很可愛。（圖：Apple TV+提供）

電影 路易斯安納州 洪水

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