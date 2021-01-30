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兩大猛男破冰？馮迪索曬照…背景是巨石強森

娛樂新聞組／綜合報導
馮迪索在網上分享這張劇照疑似暗示跟巨石強森破冰，不過有網民譏巨石強森變成背景，很像被整。（取材自Instagram）
馮迪索在網上分享這張劇照疑似暗示跟巨石強森破冰，不過有網民譏巨石強森變成背景，很像被整。（取材自Instagram）

好萊塢兩大光頭猛男馮迪索（Vin Diesel）、巨石強森（Dwayne Johnson）多年前因為電影「玩命關頭8」（Fast 8）鬧翻，曾在網上互批膽小、遲到，形成王不見王的僵局。近日馮迪索在網上貼出自己和巨石強森的合照，雖然他沒有寫出巨石強森的名字，但他標注了「玩命關頭10」，似乎暗示著巨石強森將會回歸，令粉絲興奮不已。

香港01報導，巨石強森在拍攝「玩命關頭8」後，就與馮迪索傳出不和；他曾在Instagram貼文「同劇組的另一位男演員是膽小鬼」針對馮迪索。

之後，巨石強森宣布與傑森史塔森（Jason Statham）不會拍攝「玩命關頭9」，兩人拍外傳電影「玩命關頭：特別行動」(Hobbs & Shaw)，與馮迪索互別苗頭。

不過自前年開始就有兩人和好的消息傳出，「玩命關頭：特別行動」上映時，巨石強森貼文公開感謝馮迪索：「我也想感謝馮迪索當年邀請我加入這個大家庭，這一段旅程很瘋狂，很快就會見到你，Toretto！」，疑似和好震驚全球影迷。

近日馮迪索貼文提及巨石強森，他在Instagram上載一張舊劇照，背景正是巨石強森，雖然馮迪索沒有提及對方名字，他稱：「感恩可以參與電影中很多經典時刻，我沒有好好表現出來，可以因為我為將會發生的時太興奮」，並標籤「F10endofsaga」（F10系列最後一集），似乎巨石強森將會回歸。

巨石強森 電影 F1

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