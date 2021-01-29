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性感女神6度結婚 情定貼身保鑣

娛樂新聞組／綜合報導
潘蜜拉安德森（右）六度結婚，穿著骨董婚紗，沒有任何珠寶首飾。（取材自Instagram）
潘蜜拉安德森（右）六度結婚，穿著骨董婚紗，沒有任何珠寶首飾。（取材自Instagram）

53歲性感女神潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）去年初才與電影監製強彼得斯（Jon Peters）離婚，不到一年就再傳喜訊，去年平安夜在加拿大溫哥華島萊迪史密斯鎮的寓所內，嫁給貼身保鑣丹海赫斯特（Dan Hayhurst），潘蜜拉並接受英國媒體「每日郵報」獨家訪問，並甜笑回答「這就是我的歸屬，在一個深愛我的男人臂膀裡」。

丹海赫斯特既是潘蜜拉安德森的私人保鑣，亦是當地的建築工人。英國每日郵報報導，去年潘蜜拉安德森跟丹海赫斯特一同在溫哥華島的寓所內，共度美好的家居隔離時光，「相處一年的時光，感覺就似七年那麼久」，因此決定在平安夜結婚

潘蜜拉並向媒體透露，在加拿大萊迪史密斯鎮舉辦婚禮的原因，是因為在25年前，她的祖父母就是在這座小鎮裡結婚，「後來我父母也是在這裡結婚，如今他們仍然幸福」，潘蜜拉此次婚禮辦得相當樸素，穿著骨董婚紗，身上沒有任何珠寶首飾。由於疫情關係，無法邀所有親友出席，至於會去怎麼度蜜月？她甜笑回應：「每一天都是我們的蜜月。」

潘蜜拉安德森過去已有四段婚姻，各自與鼓手湯米李（Tommy Lee）、搖滾歌手Kid Rock、製片瑞克索羅門以及強彼得斯（Jon Peters）結婚，更與瑞克兩度結婚又離婚，但外界都認為她對婚姻過於兒戲，也不看好她這次婚姻。

英國 加拿大 疫情

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