「第六感生死戀」女神變樣 雙頰凹陷被疑整型

久未公開露面的黛咪摩爾，近日露面雙頰凹陷得不太正常。（取材自Instagram）

久未公開露面的好萊塢知名女星黛咪摩爾（Demi Moore），近日為精品品牌站上走秀台時，卻被發現雙頰凹陷得不太正常，整個顴骨特別大，惹來整容疑雲。

綜合媒體報導，擁有「第六感生死戀」（Ghost）和「霹靂嬌娃2：全速進攻」（Charlie's Angels: Full Throttle）等電影 代表作的黛咪摩爾，日前出席走秀活動，氣勢十足，但她的雙頰凹陷，導致顴骨部分特別明顯，再加上走秀無表情，有粉絲說：「她的臉是怎麼了，別告訴我那是修容。」也有人留言指：「女神其實可以優雅地老去，而不是忙著去整容」。

從黛咪摩爾透過Instagram分享的照片來看，可以看見她的確瘦了不少。

黛咪摩爾童年過得並不順遂，15歲時被媽媽賣給陌生人性侵 ，在演藝圈成功後染上吸毒酗酒的壞習慣，曾有過三段婚姻但都離婚收場。

最為人所知的是與布魯斯威利（Bruce Willis）閃婚及愛上小15歲演員艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）；她與艾希頓2005年再婚後卻流產，2011年和艾希頓庫奇分居，吸毒酗酒的生活讓三個女兒都遠離；2012年在洛杉磯 家中昏倒後，決定改善身心健康，2013年和艾希頓庫奇離婚。