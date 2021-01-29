我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2576萬例 加州破327萬

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

「第六感生死戀」女神變樣 雙頰凹陷被疑整型

娛樂新聞組／綜合報導
久未公開露面的黛咪摩爾，近日露面雙頰凹陷得不太正常。（取材自Instagram）
久未公開露面的黛咪摩爾，近日露面雙頰凹陷得不太正常。（取材自Instagram）

久未公開露面的好萊塢知名女星黛咪摩爾（Demi Moore），近日為精品品牌站上走秀台時，卻被發現雙頰凹陷得不太正常，整個顴骨特別大，惹來整容疑雲。

綜合媒體報導，擁有「第六感生死戀」（Ghost）和「霹靂嬌娃2：全速進攻」（Charlie's Angels: Full Throttle）等電影代表作的黛咪摩爾，日前出席走秀活動，氣勢十足，但她的雙頰凹陷，導致顴骨部分特別明顯，再加上走秀無表情，有粉絲說：「她的臉是怎麼了，別告訴我那是修容。」也有人留言指：「女神其實可以優雅地老去，而不是忙著去整容」。

從黛咪摩爾透過Instagram分享的照片來看，可以看見她的確瘦了不少。

黛咪摩爾童年過得並不順遂，15歲時被媽媽賣給陌生人性侵，在演藝圈成功後染上吸毒酗酒的壞習慣，曾有過三段婚姻但都離婚收場。

最為人所知的是與布魯斯威利（Bruce Willis）閃婚及愛上小15歲演員艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）；她與艾希頓2005年再婚後卻流產，2011年和艾希頓庫奇分居，吸毒酗酒的生活讓三個女兒都遠離；2012年在洛杉磯家中昏倒後，決定改善身心健康，2013年和艾希頓庫奇離婚。

性侵 電影 洛杉磯

上一則

性感女神6度結婚 情定貼身保鑣

下一則

星二代是閨密？ 王菲女兒李嫣同框汪峰家的小蘋果

延伸閱讀

布魯斯威利沒戴口罩逛藥局 挨轟急道歉

布魯斯威利沒戴口罩逛藥局 挨轟急道歉
北川景子、濱邊美波首同台 「約定的夢幻島」顏值大PK

北川景子、濱邊美波首同台 「約定的夢幻島」顏值大PK
荷蘭體操女神傷退 下海拍成人片

荷蘭體操女神傷退 下海拍成人片
女兒為利智慶生…「跟20年前一樣美」

女兒為利智慶生…「跟20年前一樣美」

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…