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抱8座艾美獎1座小金人 傳奇女演員94歲辭世

娛樂新聞組／綜合報導
克蘿麗絲莉姬曼在家中與世長辭，享壽94歲。（路透）
克蘿麗絲莉姬曼在家中與世長辭，享壽94歲。（路透）

以「瑪麗泰勒摩爾秀」（The Last Picture Show）等劇榮獲八座艾美獎（Emmy Award）並以「最後一場電影」（The Last Picture Show）抱走小金人的美國女演員克蘿麗絲莉姬曼（Cloris Leachman），日昨在加州家中與世長辭，享壽94歲。

路透報導，克蘿麗絲莉姬曼的經理人葛林（Juliet Green）在聲明中說：「沒有人能像克蘿麗絲一樣，只要一個眼神，就能讓人痛徹心扉或笑到流淚。我們總是摸不透克蘿麗絲要說什麼或做什麼，這種不按牌理出牌的特質正是她的魅力所在，無人能出其右。」

克蘿麗絲莉姬曼1974年與1975年以在熱門電視劇「瑪麗泰勒摩爾秀」中飾演愛管閒事的房東，贏得艾美獎最佳女配角獎。

她在電影的表現也很傑出，尤其在「最後一場電影」中展現精湛演技，獲得奧斯卡金像獎最佳女配角獎。

克蘿麗絲莉姬曼沒有因為年齡而停下演藝腳步。2008年在她82歲時，成為熱門實境舞蹈比賽節目「與明星共舞」（Dancing With the Stars）開播以來最年長的參賽者，受到觀眾熱烈歡迎，之後還參加實境秀「名人換妻」（Celebrity Wife Swap）。

克蘿麗絲莉姬曼一生過得輕鬆愜意、總是讓人摸不透。她一生茹素，70多歲時還以裸體造型現身，讓身上畫滿蔬果的照片，登上1997年「另類健康」（Alternative Health）雜誌封面。

2010年被問到在她這年紀如何成功保持事業忙碌時，克蘿麗絲莉姬曼告訴「紐約時報」：「我不喜歡『忙碌』這個詞，因為我完全不是那樣活著……我上工時不覺得是在工作，我覺得樂趣無窮、興奮無比、新鮮有趣。」

克蘿麗絲莉姬曼與導演兼製片喬治恩格倫德（George Englund）於1953年結婚、1979年離婚，兩人育有五名子女。

電影 紐約時報 加州

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