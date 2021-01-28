也太像！克莉絲汀史都華完美複製黛安娜王妃

克莉絲汀史都華的黛妃定裝照曝光。（取材自微博）

以「暮光之城」（Twilight）系列大紅的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）將在傳記電影 「史賓賽」（Spencer）扮演備受世人愛戴的英國 黛安娜王妃，近日劇 照曝光，史都華的造型和神韻，完美複製黛妃，各界驚艷。

「史賓賽」情節聚焦在她最後一次於溫莎堡度過耶誕假期，決心面對自己婚姻失敗現實，打算離開英國皇室、放下成為未來王后的機會，前後短短3天，卻改變了包括她及兩個兒子威廉、哈利的命運。

克莉絲汀史都華飾演的戴安娜王妃一身盛裝，卻表情憂鬱。她表示，她非常理解角色當時的情感處境，「這部電影會讓觀眾理解戴安娜做出生命中轉折點決定時的複雜情感。對戴安娜來說，要回歸自我，要竭力弄清楚斯賓塞這個姓氏對她的意義時，痛苦也隨之而來。」

「史賓賽」當初宣布找克莉絲汀史演黛妃，讓各界跌破眼鏡，相中她的導演帕布羅拉瑞恩（Pablo Larraín）曾執導「第一夫人的秘密」（Jackie），讓娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演前「第一夫人」甘迺迪夫人賈桂琳，造型維妙維肖，但電影反應兩極；這次再拍黛妃傳記片，外界關注他的執導功力和暮光女的演技。