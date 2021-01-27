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去年公開跨性別 艾略特佩吉結束3年情離婚

娛樂新聞組／綜合報導
艾略特佩吉（左）與前妻艾瑪波特納。（取材自Instagram）
艾略特佩吉（左）與前妻艾瑪波特納。（取材自Instagram）

「全面啟動」（Inception）好萊塢女星艾倫佩吉曾於2014年公開出櫃，宣告自己是女同志，兩年前與小她八歲的舞者妻子艾瑪波特納結婚，去年初宣布自己是跨性別者，並改名為艾略特佩吉（Elliot Page），當時老婆艾瑪也發聲力挺，不過艾略特、艾瑪日前公開宣告離婚，已向法院遞狀，證實離婚。

艾略特佩吉則以「X戰警」（X-Men）系列走紅，並在「鴻孕當頭」（Juno） 演出一名個性前衛的未婚懷孕女高中生引發關注，隨後又以「全面啟動」的造夢者廣為人知。

ETtoday報導，艾略特佩吉和艾瑪波特納經常在社群網站曬恩愛，小倆口也常一起出席活動，但如今卻傳出他在26日於紐約法院訴請離婚，艾略特、艾瑪也在推特發布共同聲明：「經過深思熟慮，我們在去年夏天分居後，做出了艱難的離婚決定，但我們互相尊重，彼此也還是朋友。」

事實上，艾略特佩吉去年初宣布自己為跨性別者，談到一路走到跨性別者的這一天，艾略特佩吉感謝過程中一直支持著他的人，「我不知道該怎麼表達，當我終於可以真正擁有自我的感覺。」他自信表示：「我很驕傲我是跨性別者，而且我很驕傲我是酷兒。我越是貼近我自己、擁抱著真正的我，我越是敢於做夢、身心更加茁壯成長。」

艾略特佩吉去年宣告成跨性別者。（取材自臉書）
艾略特佩吉去年宣告成跨性別者。（取材自臉書）

社群網站 紐約 好萊塢

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