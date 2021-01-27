83歲珍芳達再抱金球 獲終身成就獎

珍芳達榮獲第78屆金球獎終身成就獎。（美聯社資料照片）

第78屆金球獎 將於2月28日公布，先通知本屆終身成就獎得主，由83歲影后珍芳達（Jane Fonda）獲獎，主辦單位也發布聲明，讚賞她在影壇、私下公益舉動的成就，「作為一個企業家、社會運動人士和作家，珍芳達在大眾文化留下深刻的印記。她是國際巨星，無可否認的才氣，讓她獲得高度的認同」，並誇讚珍芳達多次出席社會運動，身體力行，為弱勢發聲。

珍芳達在1960、70年代成為好萊塢最大咖的影星之一，入行61年，15度入圍 金球獎，曾抱回7座金球獎。她出身演藝世家，爸爸亨利方達（Henry Fonda）獲得奧斯卡影帝，弟弟彼得方達（Peter Fonda）也多次獲得獎項殊榮肯定，珍方達曾以「柳巷芳草」（Klute）、「榮歸」（Coming Home）兩度拿下奧斯卡獎 ，並曾獲威尼斯影展榮譽獎，珍芳達不僅演藝精湛、積極參予社會運動，更曾在80年發明「減肥操」，風靡全球。

反戰的珍芳達相當關注社會運動，曾在越戰期間訪問北越河內，近年來則熱中參與反全球暖化示威。

至於今年的金球小姐和先生，則將由黑人導演史派克李（Spike Lee）的一雙兒女出任。HFPA將於2月3日公布今年的入圍名單，主持人還是老搭檔蒂娜費（Tina Fey）和艾美波勒（Amy Poehler）。