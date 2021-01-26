「玩命關頭1」導演 被控下藥迷姦女星

艾夏亞金多演出「限制級戰警」，卻在拍片期間遭到下藥迷姦。(取材自IMDb)

義大利 女星艾夏亞金多(Asia Argento)為即將推出的自傳新書接受訪問，首度透露曾經被「玩命關頭1」(The Fast and the Furious)導演羅伯柯漢(Rob Cohen)下藥迷姦！

她說羅伯有一整瓶混有迷姦藥的飲料，騙她喝下去，她當時也不知道迷姦藥的作用那麼厲害，等到隔天恢復清醒，發現自己全身赤裸躺在羅伯的床上。羅伯與艾夏曾合作「限制級戰警」(Triple X)的第一集，也就是在拍片期間，羅伯藉此染指艾夏得逞。

艾夏表示她是在很多年之後，跟友人談到迷姦藥，才得知自己遭到性侵 ，然而剛開始不想再造成軒然大波，所以沒有對外公開，直到羅伯接連被兩名女子控告性侵，才決定不再隱忍。

羅伯前兩樁被控告的案子，有一件原告還是自己的女兒，指控在幼年被他侵犯，到了少女時期更在陪他前往美國 以外其他地區拍片時，硬被帶去色情場所，見識淫亂交易。這兩宗指控，羅伯都已否認。

對於這一次艾夏提起拍「限制級戰警」時的不堪往事，羅伯照例否認，表示當初雙方有很好的工作情誼，視她為朋友，因此對於她的說法感到困惑。

艾夏是義大利恐怖片名導達利奧亞金多（Dario Argento）的女兒，私生活頗亂，亦曾被男星指控毛手毛腳，公眾對她有狂野、失控的既定印象，因而讓羅伯柯漢找到反擊點。