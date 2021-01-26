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又分手了…班艾佛列克傳出暫停戀愛

記者蘇詠智╱綜合報導
班艾佛列克(右)與安娜狄阿瑪斯去年還打得火熱，今年卻說分手就分手。(取材自Instagram)
班艾佛列克(右)與安娜狄阿瑪斯去年還打得火熱，今年卻說分手就分手。(取材自Instagram)

外表高大帥氣的班艾佛列克（Ben Affleck），竟然常是情場敗將？無論與葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）或是珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）的戀情，都沒能修成正果，最近還與龐德女郎安娜狄阿瑪斯（Ana de Armas）分手。接連在感情上栽跟頭，他被傳將保持單身、短時間內不再尋找新戀情，朋友們也都建議他：「你現在一個人真的比較好。」

班艾佛列克去年與合作新片「Dark Water」的安娜擦出愛的火花，儘管新冠肺炎疫情在美居高不下，兩人還是常戴著口罩出門、隔著口罩親親，一點都沒有掩飾彼此的濃情蜜意，一度被懷疑應該會走上婚禮紅毯，不料卻突然說分手就分手。

英國鏡報指小班每次談感情就是全情投入、傾盡所有，失戀後傷得都比較重，一而再再而三的碰壁，讓他再也不想付出，也對尋找下一段感情意興闌珊。

好友們雖然希望他把握這段時間，把兩個女兒一個兒子照顧好，不要再被愛情分心，卻也不忘打趣笑他宛如立下「單身、禁愛」誓言，恐怕除了安娜奇蹟般的願意回頭重修舊好，再也不會有誰能令他動心。只是班以往每段感情的空窗期都不怎麼長，也讓人好奇，這次能撐多久？

疫情 英國 龐德

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