漫威力捧華裔英雄「上氣」 地位媲美「黑豹」？

劉思慕的體態標準，據稱將成為漫威力捧的主要英雄。（取材自Instagram）

漫威 影視宇宙的新階段確定要全力往非白男英雄當家的方向，不同於上一個階段的核心英雄白男掛帥，新一階段除了驚奇隊長、黑豹都已經預期會有重要的地位，最新風聲傳出由中國 出生、加拿大長大男星劉思慕扮演的英雄「上氣」也會是新階段地位舉足輕重的主角英雄之一。

以「上氣」這位英雄為主角的首部電影，去年在澳洲拍攝時一度因新冠肺炎疫情而停拍，復工後迎來更多大牌，早先只知道劉思慕與梁朝偉分飾正反派要角，之後又加入奧卡菲娜（Awkwafina，原名林家珍）和楊紫瓊，陣容倍加堅強，不難理解漫威對首部亞裔 英雄片的重視，倘若之後上氣的地位真的像黑豹一般重要，就更能夠明白漫威的用意。

只是，漫威對上氣寄望甚殷，卻碰了難題：「黑豹」光北美票房就飆破7億美元，黑人族群對於這類讓黑人文化成為主軸的影片支持度極高 ，「上氣」從選角開始就已經造成亞洲華人和歐美亞裔之間的不同觀感，很難再造「黑豹」般的票房佳績，讓力捧上氣也變得有些冒險。

每一種族群對於亞裔在片中該如何呈現，喜好大不相同，最明顯的一點，劉思慕在亞洲華人網友眼中一點都不帥，女主角奧卡菲娜也非美女，完全是針對老外的刻板印象選出來的外型，片子本身要如何能讓土生土長亞洲人接受？這是好萊塢近來試圖藉由增加亞裔角色爭取蓬勃的亞洲（特別是中國）市場面對的最大關卡，要迎合歐美人的偏好口味，就不容易抓住亞洲觀眾。