「捍衛戰士2」成本太高 拒賣給串流獨家推出

「捍衛戰士：獨行俠」成本過高，電影公司不肯隨便賣給影音串流平台推出。（取材自IMDb）

新冠肺炎疫情 改變電影 業生態，歐美各國還有很多戲院無法營業，被迫關閉防疫，造成好萊塢多部巨片從去年延檔到今年上半年，還又要拖到今年下半年仍不知可否順利上映，觀眾叫苦連天，直呼：「趕快在影音串流平台推出算了！」無奈，不只「007 生死交戰」（No Time to Die）寧可一再延檔，也不要接受影音串流平台高價收購，湯姆克魯斯（Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）也在堅守大銀幕先登場的行列中。

早先「007 生死交戰」被爆Netflix或是Apple TV+開出超過2、3億美元 的價碼，電影公司仍不考慮，因為上一集全球票房破10億美元，因而理想中的出價起碼要8億美元以上，是兩大影音串流平台所不能負擔，造成轉戰小螢幕先登場破局。「捍衛戰士：獨行俠」碰到的情況也差不多類似，光是成本就達1億5000萬美元，需要在全球各地至少賣破4億才有機會大賺，絕對遠高過影音串流平台願意開出的價錢。

其實發行「捍衛戰士：獨行俠」的派拉蒙，是很願意和影音串流平台打交道的，艾迪墨菲（Eddie Murphy）「來去美國2」（Coming 2 America）、「最性感的男人」麥可B喬丹（Michael B. Jordan）主演的動作電影「冷血悍將」（Ronin） 都賣給亞馬遜，今年3月起就會先後登場，但這兩部片固然頗受矚目，造價遠比「捍衛戰士：獨行俠」便宜，派拉蒙沒有那麼大非賺不可的壓力，評估之後覺得划算，很阿沙力賣給影音串流平台。

「捍衛戰士：獨行俠」就不一樣了，貴到不容隨便賣出，讓派拉蒙只有繼續期待疫情早日落幕，能夠有合適的時機安排上戲院放映。好萊塢各大公司中只有華納先是讓「天能」（Tenet）上戲院，又從「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）起，北美戲院上映也同日在HBO Max上架，可是此舉卻證明美國觀眾此時真的不太願意上戲院拿命開玩笑，兩片的北美戲院票房都離一億有大段差距，「007 生死交戰」與「捍衛戰士：獨行俠」沒有勇氣跟進。

電影公司本來就是出於票房考量、無可厚非，可是觀眾是沒辦法一再等待，早先眾巨片第一回第二回延檔，還有不少網友表示願意等，期待疫情平靜再度享受大銀幕聲光效果。而近日的最新一波延檔，迴響卻多半是「快點在影音平台推出算了」，多數人已等不下去，也有不少人呼籲電影公司該早日看破，一來疫情沒那麼快結束，搞不好還又要再延，二來就算疫情開始和緩，觀眾也沒那麼快再有信心進戲院，三來這些片一拖再拖，大家的興趣一再降低，就算真能在戲院登場，也絕對沒有他們之前預期的那種超高票房。