我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

裘莉被八卦圍剿 暴瘦快破產 眾叛親離？

記者蘇詠智／綜合報導
安琪琳娜裘莉不斷受到八卦刊物唱衰，被指暴瘦又快要沒錢。（取材自Instagram）
安琪琳娜裘莉不斷受到八卦刊物唱衰，被指暴瘦又快要沒錢。（取材自Instagram）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪琳娜裘莉（Angelina Jolie）婚變拖了超過四年半還不能徹底離異，外界似乎對於小布的同情度較高，對堅持不讓他拿到孩子共同監護權的裘莉較為反感，認為離不掉的主因都在她不肯退一步，八卦刊物更是砲火對準她，指她因為昂貴的律師費，財務出現危機，且健康狀況亦受影響，持續病態瘦，連曾與她感情密不可分的哥哥詹姆斯（James Haven），都被稱與她疏離好一陣子，彷彿她已眾叛親離。

布裘離婚一日不搞定，裘莉在外界眼中的「難搞」形象就無法扭轉，想要在人氣上翻紅就更加困難。好萊塢娛樂圈多數離婚事件都是由男女雙方共同取得小孩監護權，這樣才對孩子們的身心發展最健康，布萊德彼特走紅多年、影迷無數，公眾眼中亦沒啥重大惡習，裘莉執意不讓他拿到共同監護權，反倒令人無法理解與接受。

據「Globe」報導，裘莉最近被發現體重下滑許多，身上穿著孩子們的衣服，不是她突然心態變得年輕，而是瘦到只有小孩的衣服才能穿得起來，成人尺寸對她都嫌太大。

另一方面，裘莉的哥哥詹姆斯近日被拍到與新女友公開外出，詹姆斯曾經和妹妹感情好到一起出席頒獎典禮，還親吻她的臉祝賀她獲獎，但詹姆斯也已經疏遠裘莉，她恐怕連他的勸告都聽不進去。

詹姆斯海文過去曾跟妹妹互動親密，現已經疏離。（路透資料照片）
詹姆斯海文過去曾跟妹妹互動親密，現已經疏離。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 好萊塢

上一則

張碧晨2年前「懷孕影片」流出 挺肚彩排沒人發現！

下一則

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

延伸閱讀

NBA／連5戰手不到20分 戴維斯：爛透了 詹姆斯緩頰：助攻不少

NBA／連5戰手不到20分 戴維斯：爛透了 詹姆斯緩頰：助攻不少
NBA／詹姆斯三分外線神準 擊退字母哥

NBA／詹姆斯三分外線神準 擊退字母哥
NBA／跟施羅德打賭 詹皇仿柯瑞「射後不理」

NBA／跟施羅德打賭 詹皇仿柯瑞「射後不理」
不感興趣？ 迴避裘莉？ 小布不想當漫威英雄

不感興趣？ 迴避裘莉？ 小布不想當漫威英雄

熱門新聞

湯姆克魯斯1986年演出《捍衛戰士》的帥氣模樣。（取材自IMDb）

《捍衛戰士》觀眾不知道的五大秘辛

2021-01-17 02:00
華晨宇。（取材自微博）

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

2021-01-22 06:44
凱特溫絲蕾向來不怕為戲裸露，年逾不惑尺度也沒緊縮。圖／路透資料照片

養眼焦點！年度裸露清涼影片畫面 她們最吸睛

2021-01-17 11:25
唐嫣在20歲時的模樣和如今差別不小。（取材自微博）

15年前舊劇開播！20歲唐嫣扮村姑 長這樣讓網友驚呆

2021-01-18 02:14
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
「如懿傳」畫面中竟出現抽取式衛生紙。圖／摘自微博

不只章子怡...這些大製作古裝劇也曾糗露「穿幫畫面」

2021-01-21 17:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點