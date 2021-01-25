裘莉被八卦圍剿 暴瘦快破產 眾叛親離？

安琪琳娜裘莉不斷受到八卦刊物唱衰，被指暴瘦又快要沒錢。（取材自Instagram）

好萊塢 巨星布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪琳娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變拖了超過四年半還不能徹底離異，外界似乎對於小布的同情度較高，對堅持不讓他拿到孩子共同監護權的裘莉較為反感，認為離不掉的主因都在她不肯退一步，八卦刊物更是砲火對準她，指她因為昂貴的律師費，財務出現危機，且健康狀況亦受影響，持續病態瘦，連曾與她感情密不可分的哥哥詹姆斯（James Haven），都被稱與她疏離好一陣子，彷彿她已眾叛親離。

布裘離婚一日不搞定，裘莉在外界眼中的「難搞」形象就無法扭轉，想要在人氣上翻紅就更加困難。好萊塢娛樂圈多數離婚事件都是由男女雙方共同取得小孩監護權，這樣才對孩子們的身心發展最健康，布萊德彼特走紅多年、影迷無數，公眾眼中亦沒啥重大惡習，裘莉執意不讓他拿到共同監護權，反倒令人無法理解與接受。

據「Globe」報導，裘莉最近被發現體重下滑許多，身上穿著孩子們的衣服，不是她突然心態變得年輕，而是瘦到只有小孩的衣服才能穿得起來，成人尺寸對她都嫌太大。

另一方面，裘莉的哥哥詹姆斯近日被拍到與新女友公開外出，詹姆斯曾經和妹妹感情好到一起出席頒獎典禮，還親吻她的臉祝賀她獲獎，但詹姆斯也已經疏遠裘莉，她恐怕連他的勸告都聽不進去。