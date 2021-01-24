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美國舞男續集 李察被「陰屍路」男星取代

記者蘇詠智／綜合報導
李察吉爾因「美國舞男」一炮而紅。（取材自IMDb）
李察吉爾因「美國舞男」一炮而紅。（取材自IMDb）

好萊塢影視業的題材荒並無改善，知名舊IP重新啟動或重拍仍是主流，連一些完全不會讓人預期有續集的影片，都突然要推出續篇，就像是李察吉爾（Richard Gere）成名作「美國舞男」（American Gigolo），當年他在片中扮演一位男妓，雖然獲得名流貴婦的喜愛，他卻對其中一位政客之妻產生真感情，又被控殺害他的客戶，因而身繫囹圄。原片的結局已經暗示男主角有可能很快會出獄，並與他所愛的女人重逢。

儘管「美國舞男」推出後獲得票房勝利，李察吉爾更成了女性心目中的性感偶像，卻沒有任何會拍續集的風聲，也沒人覺得這片子該有續集。但將近41年之後，「美國舞男」即將有影集版的續篇，依舊由當年的製片人傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）參與監製、發行該片的派拉蒙製作，然而演員卻將全面換血。那時才30歲的李察可以在電影版盡情展現體格、大演全裸床戲，現在他已經年過70，完全不再適合賣弄身材，因此勢必換人接手，將由「陰屍路」（The Walking Dead）中扮演和男主角妻子偷情的同事好友、以及「漫威制裁者」（Marvel's The Punisher）的強伯恩托（Jon Bernthal）擔任，他飾演的是電影版男主角出獄18年後的中年版本，已經沒有昔日的帥氣和精力，在今日的性產業掙扎求存，並且還想和最愛的女人再度取得連繫。

「美國舞男」女主角蘿琳荷頓（Lauren Hutton）曾是紅牌名模，影集版由「賭王之王」（Rounders）金髮女星葛雷琴摩爾（Gretchen Mol）接手扮演她的角色，雖然男女主角在影集續篇中也都變老，還是會有一些年輕新血加入扮演新生代妓女男娼的角色，可望負責劇中的煽情養眼畫面。

強伯恩托將接手演出「美國舞男」續篇影集的男主角。（取材自IMDb）
強伯恩托將接手演出「美國舞男」續篇影集的男主角。（取材自IMDb）

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