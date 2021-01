不因疫情影響 莉莉柯林斯發出喜帖

莉莉柯林斯去年演出「艾蜜莉在巴黎」,聲勢再度翻紅。(取材自Netflix)

因演出Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」(Emily in Paris)人氣再度翻紅的莉莉柯林斯(Lily Collins),與未婚夫查理麥道威爾(Charlie McDowell)已經定下婚期,甚至開始發出喜帖,婚禮籌辦一點也沒有因為新冠肺炎、各國收緊防疫 措施而停擺。莉莉住在愛爾蘭的同父異母哥哥賽門透露,已經收到邀請出席她的婚禮,相信一定會辦得非常好。

莉莉的父親是英國著名資深藝人菲爾柯林斯(Phil Collins),曾經唱紅不少經典名曲,但菲爾的感情生活一如其他的樂壇天王,都有些複雜,賽門是他首任妻子所生,兩人離異後,賽門和母親一起住在愛爾蘭,而莉莉則與她的母親定居美國 ,不過兄妹之間還是會靠通訊軟體或是視訊談話互相關心、並未形同陌路,賽門表示雖然沒有面對面見過查理這位未來的妹夫,卻常在網上交談,家族之間還有一個視訊會議 的群組。

查理麥道威爾也是星二代,父親是「發條橘子」(A Clockwork Orange)男主角麥康麥道威爾(Malcolm McDowell),母親是「回到未來第3集」(Back to the Future Part III)中最後與博士配成對的瑪麗史汀柏根(Mary Steenburgen),繼父是「三個奶爸一個娃」(Three Men and a Baby)泰德丹森(Ted Danson),出身如此顯赫,因而近10年來交往的對象幾乎都是女神級,包括魯妮瑪拉(Rooney Mara)、艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke)到莉莉柯林斯,顯然還是莉莉與他最契合,才決定一起邁向婚姻生活。