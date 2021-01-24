「疫」外衝擊 奧斯卡造勢熱季靜悄悄

中國出生的女導演趙婷廣被看好有望抱走小金人。（路透資料照片）

新冠肺炎影響之下，歐美各國戲院時常關閉，好萊塢 大片從去年大延檔到了今年還不能正常推出，導致每年此時已該是奧斯卡 金像獎話題發燒的造勢熱季，幾乎沒啥聲音，進入史上最詭異奧斯卡季。

奧斯卡曾經是影壇年度盛事，近來漸失光彩，去年到現在因疫情強力衝擊，好萊塢票房營收銳減超過七成、巨片幾乎都還無法上映，更讓觀眾難以對小金人爭奪戰提起太高的興趣。今年度頒獎典禮由2月底延到4月下旬，入圍名單預計3月中旬宣布，現在等同於往年的11月下旬，各大有心奪獎的強片早該在各種前哨戰熱鬧較勁，目前卻幾無漣漪，影評人協會還是紛紛開出得獎名單，歐美媒體卻預言，本屆會是不尋常的一屆，不見得會照影評人給獎方向走。

暫居奧斯卡最佳影片大熱門的是中國出生的女導演 趙婷作品「游牧人生」，趙婷已拿下好幾個影評人協會最佳導演獎，有機會成為繼李安之後第二位奪得奧斯卡最佳導演的華人，和史上第二位獲此殊榮的女性，她的新作是漫威大片「永恆族」（Eternals），勢必成好萊塢炙手可熱新貴。

Netflix近年來都會推出一堆大片爭取小金人，本屆也不例外，尤其「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）廣被預期將讓「黑豹」查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）享身後哀榮、追封影帝。

目前，各大電影公司現已經推出奧斯卡造勢網站，迪士尼今年主推的影片中竟還包括「花木蘭」（Mulan），劉亦菲被造勢要角逐影后，甄子丹與馬泰角逐男配角，鞏俐角逐女配角，雖然上榜的機率微乎其微，但場面依舊擺了出來，沒有主動放棄。