布裘、湯凱女兒沒緣分 當不了閨密

蘇蕊克魯斯被形容成有超齡的成熟。（取材自Instagram）

布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)親生的女兒喜蘿(Shiloh)、湯姆克魯斯 (Tom Cruise)和前妻凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)的獨生愛女蘇蕊(Suri Cruise)，年紀都很相近，也都從小受到外界關注，卻從不曾有往來，引起八卦刊物的高度好奇，認為以好萊塢娛樂圈之封閉和排外，兩人起碼該有機會玩在一起，甚至變成好友，想不到竟是180度的相反。

根據New Idea報導，蘇蕊在爸媽離婚之後就與凱蒂一起住在紐約 ，是當地的焦點人物之一，與父親湯姆克魯斯好幾年沒見到面，等於長期在缺乏父親的情況下和母親相依為命，早就習慣沒有父執輩的生活。布裘儘管近4年多都在打離婚官司，因喜蘿從小就和父親保持很親密的關係，就算爸媽婚變，還是沒有疏遠父親，依舊很在意父親的教誨。

除了這一點，蘇蕊被形容有個早熟的老靈魂，對於時尚很感興趣也頗有品味，喜蘿則是一直保持像小男生一樣的外表，沒有流露出女性化的一面，自然和蘇蕊顯得南轅北轍。蘇蕊和母親凱蒂相處似姊妹多過母女，也已經跟凱蒂表明自己已經願意接受追求，不排斥約會；喜蘿則在心態上還沒有成熟，仍是個孩子，也沒做好開始談感情。

外界過去很常把喜蘿與蘇蕊想在一起，期待她們有機會變成好閨密，無奈現實擺明她們之間存在鴻溝，八竿子也打不著，更不太可能「應觀眾要求」成為好姐妹，蘇蕊寧可在紐約與自己真正的朋友們相處，喜蘿也壓根兒沒打算和蘇蕊接觸。

事實上，湯姆克魯斯與布萊德彼特合演「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)時就被傳私下鬥得很兇，之後又發生本來相中阿湯的電影「特務間諜」(Salt)，之後開心恭迎裘莉入主，還把主角從男變女，那時開始阿湯就對裘莉種下心結，也不太可願意讓兩家女孩走得太近。總之兩位巨星之女各過各的日子，井水不犯河水。

但專門打臉八卦的網站，稱「New Idea」就是隨便捕風捉影，其實兩家並沒有必要刻意讓女兒玩在一起，沒什麼特別的理由，也不一定就有不愉快，況且阿湯與小布還曾在合作過後於公開活動上友善互動，真的沒有深仇大恨，並不會因此不讓女兒們接近。