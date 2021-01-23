小女友再三逼婚 李奧納多懶得理

李奧納多狄卡皮歐樂於流連花叢間，沒有安定的打算。(路透資料照片)

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)近來忙著拍攝Netflix 新片，與從未攜手的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）開心飆戲，免得小女友卡蜜拉（Camila Morrone）再三逼婚？根據專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」，卡蜜拉就像他以往眾多辣模舊愛，開始覺得該是定下來的時候，偏偏他仍無意終結單身，愈被逼只愈煩，開始認真思考是否該分手。

打開李奧納多狄卡皮歐的感情史，他很少交往25歲以上的女性，卡蜜拉莫隆尼今年就要滿24歲，已經剩沒有多少年，加上和他約會已3年多，走到了要永遠在一起，還是乾脆分開的臨界點。卡蜜拉和李奧納多的年齡差了22歲，他的名作「鐵達尼號」上映時，她還只是不滿1歲的小baby。

卡蜜拉想套牢李奧納多，李奧的媽媽也超想抱孫子，卻反而當上豬對友；因為李奧討厭被人逼著做不是自己心甘情願的事，倘若他真想與卡蜜拉共組家庭，會自己對卡蜜拉求婚，而不是被卡蜜拉與媽媽逼著就範。「國家詢問報」稱李奧近來出席活動，明顯看出對卡蜜拉態度冷淡，寧可繼續和一些演藝圈友人談天說地，不管一旁的卡蜜拉疑似生病、想先回家休息，或是卡蜜拉在身邊卻還是專心滑手機 、沒有要理她，都嗅得出不尋常。

過去包括吉賽兒邦臣(Gisele Bündchen)、芭萊菲莉(Bar Refaeli)等長腿美豔的辣模，都沒能套住李奧納多，卡蜜拉和他的前途看來也不怎麼樂觀。