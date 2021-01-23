「艾蜜莉」莉莉柯林斯婚期已定！喜帖發出不因疫情影響

莉莉柯林斯曾開心秀訂婚戒，現被揭露婚禮日期已定，即將嫁為人妻。(取材自Instagram)

因演出Netflix影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）人氣再度翻紅的莉莉柯林斯（Lily Collins），與未婚夫查理麥道威爾(Charlie McDowel)已經定下婚期，甚至開始發出喜帖，婚禮籌辦一點也沒有因為新冠肺炎、各國收緊防疫 措施而停擺。莉莉住在愛爾蘭的同父異母哥哥賽門透露，已經收到邀請出席她的婚禮，相信一定會辦得非常好。

莉莉的父親是英國著名資深藝人菲爾柯林斯（Phil Collins），曾經唱紅不少經典名曲，但菲爾的感情生活一如其他的樂壇天王，都有些複雜，賽門是他首任妻子所生，兩人離異後，賽門和母親一起住在愛爾蘭，而莉莉則與她的母親定居美國 ，不過兄妹之間還是會靠通訊軟體或是視訊談話戶相關心、並未形同陌路，賽門表示雖然沒有面對面見過查理這位未來的妹夫，卻常在網上交談，家族之間還有一個視訊會議 的群組。

莉莉柯林斯曾發布親吻查理麥道威爾的照片，公開訂婚喜訊。(取材自Instagram)

查理麥道威爾也是星二代，父親是「發條橘子」（A Clockwork Orange）男主角麥康麥道威爾(Malcolm McDowell)，母親是「回到未來」（Back to the Future）中最後與博士配成對的瑪麗史汀柏根(Mary Steenburgen)，繼父是「3個奶爸一個娃」泰德丹森(Ted Danson)，出身如此顯赫，因而近10年來交往的對象幾乎都是女神級，包括魯妮瑪拉（Rooney Mara）、艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke)到莉莉柯林斯，顯然還是莉莉與他最契合，才決定一起邁向婚姻生活。