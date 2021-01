游牧人生 候鳥輕盈 長路漫漫

法蘭西絲麥朵曼個人的氣質將《游牧人生》中女主角的滄桑與豁達詮釋得淋漓盡致。(取材自IMDb)

本月初,第55屆美國 國家影評人協會獎(The National Society of Film Critics)揭曉。因應防疫要求,今年並未如往年一般在紐約林肯中心舉辦頒獎典禮,而是由現任協會主席、洛杉磯時報首席影評人賈斯汀張(Justin Chang)在其官方推特帳號上公布各獎項的名單及得票排名。結果,中國導演趙婷的作品《游牧人生》(Nomadland)獲得最多的四個獎項,包括分量最重的最佳影片以及最佳導演、最佳女主角、最佳攝影。

這也是繼2019年的《重生騎士》(The Rider)拿下最佳影片後,趙婷再度斬獲該獎項。此前,《游牧人生》已獲多個重要獎項,其中就有去年威尼斯電影節主競賽單元金獅獎。此外,它在「爛番茄」頒獎積分榜上,目前以27獎高居首位。

《游牧人生》是一部美國獨立劇情片,由趙婷編劇和執導、法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)、大衛史崔森(David Strathairn)等主演。該片據2017年傑西卡布勞德(Jessica Bruder)的同名報導文學改編,講述了一個女人離開住了幾乎一輩子的小鎮,在美國中西部地區遊歷的故事。

趙婷(中)執導的電影《游牧人生》展示一種背負著過去、只往前看的生活方式。(取材自IMDb)

《游牧人生》於2020年9月11日在威尼斯影展全球首映,獲得廣泛讚譽。電影目前計畫於今年1月19日率先在IMAX電影院 上映,2月19日在普通電影院和汽車影院上映並同時上線。

攻奧斯卡最佳影片

美國國家影評人協會由曾獲普立茲獎(Pulitzer Prize)、長年於華爾街日報的影評人喬摩根斯坦(Joe Morgenstern)於1966年創立,旗下現有成員超過60名,涵蓋紐約客、紐約時報、華爾街日報等多家媒體的專職影評人。

按美國國家影評人協會獎的評獎規則,每位成員會在每個獎項類別中,分別給出最佳、次佳及第三佳的三個選擇。隨後,按得票數,各獎項的三甲都榜上有名。

美國國家影評人協會獎也被視為奧斯卡獎 的風向標之一。不過單以「最佳影片」來看,兩者重合的機率其實並不高,54年的歷史上僅有8次。不過,近5年裡就佔了3次,分別是2016年的《驚爆焦點》(Spotlight)、2017年的《月光下的藍色男孩》(Moonlight)以及2020年的《寄生上流》(Parasite)。而今年的《游牧人生》也很有希望在4月25日舉行的奧斯卡頒獎典禮上續寫輝煌。

《游牧人生》在威尼斯影展與美國國家影評人協會獎大有斬獲,劍指奧斯卡金像獎。(取材自IMDb)

家不成家 選擇上路

片中,法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)扮演的「現代游牧民族」弗恩(Fern)不是直到山窮水盡才選擇「上路」的。確實,她工作生活了大半生的內華達州恩派爾鎮(Empire)因石膏公司關閉當地工廠而凋零,該地郵政編碼取消,她的丈夫因病去世,無兒女。但她有願意收留她的朋友和妹妹,有微薄的養老金,仍可以再尋一片屋頂度日。

但她開著改裝成房車的小貨車上路了,精心裝飾她的新家,為她取名「Vanguard」(先鋒者),自願成為游牧民一族。

在《游牧人生》裡,和弗恩一樣的現代游牧民聚成一個又一個臨時部落,夜晚圍著篝火唱歌聊天,清晨倏忽而散,消失在荒野中。片中的主要角色都和弗恩相似,一樣年老,以車為家四處流浪,一樣對生活不再心存幻想,歷經創痛和離喪。這些游牧民不曾切斷與現代社會的聯繫。他們用智慧型手機,很多人有家人,有家可歸,只是在一次長長的旅行中。但群落中亦形成了與定居社會不同的人生哲學,可能因為他們比常人經歷過更多的告別。朋友們昨晚還在一起跳舞喝酒,清晨就消失在路的盡頭。

人生就是一再告別

道別時他們習慣說「路上見」(See you down the road)。無論生離或死別,他們都相信上路後的人生是個圓,無窮盡,就像弗恩至今不肯摘下的圓圓婚戒。今天道別的朋友總有一天會在路上重逢。

「死別已吞聲,生別常惻惻。」弗恩的旅途從告別家鄉開始,一遇見戴夫、琳達梅、斯萬基等幾位與她年齡相仿的同路人。她和他們今天相遇並行,明天告別,某日又再重逢,像一圈一圈的漣漪,隱現在一望無際的公路和荒野中。離情沒有隨著次數的增加而減弱。弗恩和她的朋友們從未麻木,反而在不斷的告別和重逢中更深刻地體會到人生軌蹟的奧妙。

開始是法蘭西絲麥朵曼拿著《游牧人生》原著的無限改編權來找趙婷執導。改編後,原著中非裔游牧民與白人游牧民的境遇對比被濾去。導演應是想展示更普遍的人類處境,一種背負著過去、只往前看的生活方式。

弗恩和夥伴們都是經過篩選的強者,他們象徵現代人仍有可能以健康的方式依賴經濟系統存活,卻能腳踩大地,心在荒野。他們的意志頑強,不多愁善感,不依戀物質,對自然的美有敏銳的體驗。在路上,弗恩看過很多風景。她裸身仰躺在清淺的山溪中,走在懸崖邊讓海風灌滿夾克,夕陽中拿一把椅子坐在荒原,閉上雙眼。

有幾個情節提出反對資本主義的看法,其中一個是弗恩去妹妹家借錢修車,反駁從事地產業的妹夫:「鼓勵人們傾其所有,購買超出能力範圍的房子真的是對的嗎?」但弗恩不是嬉皮(年輕時很可能曾是),她不開車旅行的時候打各種零工,工作認真負責,工作地點包括亞馬遜包裝流水線、馬鈴薯工地、大型旅遊商店、房車營地。遞交求職申請表時,她告訴工作人員:「我需要工作養活自己。我愛工作。」但獲得的回應往往是「可是這裡沒什麼適合你的職位。」

對於長久以來的家恩派爾從地圖上消失,弗恩沒什麼怨恨,只有留戀。她不是製度的叛逆者,只是在遵守勞動所得的規則同時,決定用另一種態度面對剩下的生命。

通過妹妹之口,我們知道弗恩年少離家,和認識幾個月的人結婚,婚後定居在恩派爾。「你一直與眾不同。別人覺得你怪異,其實你只是勇敢。」除了勇敢,弗恩亦有洞徹的眼光,能看見別人看不見的事物本質。這是她勇氣的源泉。

64歲好萊塢女星法蘭西絲麥朵曼以《冰血暴》、《意外》兩度奪得奧斯卡最佳女主角獎,是公認的實力派演員。(路透)

演員氣質穿透角色

這種特質很可能是來自演員法蘭西絲麥朵曼本人,她扮演的角色都有能夠直接、甚至魯鈍地洞穿表面的能力。在《愛,當下》(Olive Kitteridge,2014)裡,法蘭西絲麥朵曼扮演的女教師因為看透生命而決定結束它。《意外》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri,2017)中,她扮演的母親因為嘗過絕望而決定親自復仇。《冰血暴》(Fargo,1996)中,她演的女警官心無旁鶩、孤膽追兇,因為她想都不用想就知道這是唯一正確的道路。

這次她扮演的弗恩(Fern),英文原意是「蕨」,一種古老頑強的植物,和角色的性格恰對應。弗恩延續了法蘭西絲麥朵曼銀幕形象一貫的固執。但這個角色又神似她年輕時在《冰血暴》中扮演的那位大肚女警官,回歸她銀幕生涯中單純溫柔的時刻。

法蘭西絲麥朵曼在《冰血暴》中飾演懷孕的警察局長,此角讓她拿下1996年的奧斯卡影后。(取材自IMDb)

《愛,當下》劇照。(取材自IMDb)

《意外》劇照。(取材自IMDb)

《游牧人生》中,閒暇時弗恩報名參加國家地質公園旅遊,嚮導在講解中空的岩石,她獨自蹦蹦跳跳往岩石深處跑去。和戴夫一起隔著玻璃看餵食鱷魚,她緊張地大叫,「那麼醜的肉是什麼」。透過望遠鏡觀木星,她驚訝地張大嘴巴。新年夜她點燃一小支煙花,一個人拿著穿過營地向大家道「新年好」。

常人看來,弗恩做了一系列很差的選擇。她過早地離家結婚,定居在高海拔地區的工業小鎮,過著幾乎與世隔絕的生活。丈夫死後她繼續留在小鎮,希望在那裡延續他的生命,失去較年輕時離開封閉環境,重新進入社會的機會。終於離開家鄉之後,她幾次拒絕定居的邀請,一直在路上。但她有比常人更深的留戀。對已故丈夫、消失家園的不捨,是弗恩心裡的家園,未被生活打敗的原因,令她可以不為明天打算,只活在這一刻。

夕陽唱歌以詩作結

法蘭西絲麥朵曼是個獨一無二的女演員。她本人的力量足以與自然匹敵,她過往角色的重疊已足夠弗恩令人肅然起敬。弗恩做過中學語文老師,從幾處地方能看出她的文學素養頗高。但她身上一點都沒有尋找生命意義的文人衝動(法蘭西絲麥朵曼的其他角色似乎也都沒有),因此呈現出輕盈的狀態。和她同齡的游牧民各自講述過上路的理由,只有她從未講過,似乎是一隻候鳥,僅憑聽從身體裡的神秘指引就能四海為家。

散落在各房車營地的,還有很多面目模糊的年輕人。他們和嬉皮前輩一樣在落日中唱歌,卻沒有前輩的憤怒與怪誕。有一次,弗恩和一個有過一面之緣的落單男生又見面了。她關心他,問他可有女友,勸他擺脫孤獨。男生向他傾訴戀愛的煩惱,說寫的信都石沉大海。弗恩問他,你試過寫詩嗎?她為他背誦自己的婚禮詩——莎士比亞第18號14行詩:

「But thy eternal summer shall not fade

但是你的長夏永遠不會凋歇,

Nor lose possession of that fair thou owest,

你的美艷亦不會遭到損失,

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,

死神也力所不及,當你在不朽的詩裡與時同長,

When in eternal lines to time thou growest.

死神無法逼你氣息奄奄。」

弗恩誦詩的聲音轉為旁白,畫面已是她在長日將盡時背著包匆匆走,透過幻燈片一張張看舊照片。少有的和年輕人打交道時,弗恩醇厚美滿的過去像詩行一樣流瀉而出。影像代替內心獨白,我們立即知道,她不是不幸的人,她沒有虛度這一生。

(取材自澎湃新聞)